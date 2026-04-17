Hadrianopolis'te Antik Bıçaklar Bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hadrianopolis'te Antik Bıçaklar Bulundu

Hadrianopolis\'te Antik Bıçaklar Bulundu
17.04.2026 11:00
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Eskipazar'daki kazılarda milattan sonra 5. yüzyıla ait bıçaklar ve kösüre taşı keşfedildi.

KARABÜK'ün Eskipazar ilçesindeki Karadeniz'in Zeugması olarak bilinen Hadrianopolis Antik Kenti'ndeki kazılarda, milattan sonra 5'inci yüzyıla ait olduğu düşünülen 4 tane bıçak ve kösüre taşı ortaya çıkarıldı.

Eskipazar ilçesi Budaklar köyünde milattan önce 1'inci yüzyılda kurulduğu ve milattan sonra 8'inci yüzyıla kadar yerleşim amacıyla kullanıldığı tahmin edilen Hadrianopolis Antik Kenti'nde arkeolojik kazı çalışmaları sürüyor. Karabük Üniversitesi İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi Arkeoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, 'Hamamlı Yapı Kompleksi' olarak adlandırdıkları yapının mutfak bölümünde milattan sonra 5'inci yüzyıla ait olduğu düşünülen 4 tane bıçak ve kösüre taşı ortaya çıkarıldığını açıkladı.

Ortaya çıkan bıçakların antik dönemde Hadrianopolis bölgesinde hayvancılıkla uğraşan ailelerin burada yaşadığının işareti olduğunu belirten Prof. Dr. Ersin Çelikbaş, "Bıçaklar tabi ilk çıktığı zaman çok parçalıydı. Yaklaşık 250 civarında parçadan oluşuyordu ve biz bu parçaları bu süreç içerisinde laboratuvarımızda birleştirdik ve bu bıçakları tekrar aynı formlarına kavuşmasını sağladık. Bıçaklar neden önemli? Bu dördünün birden aynı yerde çıkmış olması, Hamamlı Yapı Kompleksi'nde yaşayan insanların acaba dedik, bir hayvancılık mesleğiyle mi uğraştığını bize işaret ediyor. Çünkü Hadrianopolis'te gerçekten antik dönemde, özellikle Geç Roma ve Erken Bizans dönemlerinde hayvancılık faaliyetlerinin yoğun bir şekilde yapıldığını zaten arkeolojik veriler bizlere sunmuştu. Bu bıçakların da ortaya çıkması, yine antik dönemde Hadrianopolis bölgesinde hayvancılıkla uğraşan ailelerin de burada yaşadığını bizlere göstermiş oldu" diye konuştu.

BIÇAKLARIN YANINDA BİLEME TAŞI ORTAYA ÇIKTI

4 bıçağın yanında bileme taşının da ortaya çıkarıldığını ifade eden Prof. Dr. Çelikbaş, şunları söyledi:

"Bıçaklar tipolojik açıdan ender rastlanan örneklere sahip. Bunların set halinde çıkması da çok önemli. Hem meteorolojik olarak hem de buradaki sosyal hayatla ilgili önemli veriler sunması açısından önemli arkeolojik veriler olduğunu söyleyebiliriz. Bunun yanında, bıçakların yanında da bileme taşı ortaya çıktı. Bileme taşı da bizim için önemli çünkü özellikle Türk-İslam döneminde, Osmanlı döneminde Eskipazar yöresinde ortaya çıkarılan bir taş ocağı var, buna kösüre taşı deniyor ve bu kösüre taşı, dediğim gibi Osmanlı döneminde özellikle bıçak ve kesici aletlerin bilenmesinde kullanılan bir taş türü ve çok ünlü o dönemde. Şu anda günümüzde üreten ustalarımız yok ama o dönemde üreten veya yakın zamana kadar bu işle meşgul olmuş insanları biz bölgede tanıyoruz. Bu kösüre taşının bilinenden çok daha eski dönemlere kadar bilindiğini, insanlar tarafından kullanıldığını da bize kanıtlamış oldu. Bıçak setinin biz milattan sonra 5-6'ncı yüzyıla ait olduğunu da stratigrafik açıdan tespit etmiş olduk. Dolayısıyla Hadrianopolis coğrafyasında ve günümüz Eskipazar'ında da devam eden hayvancılık faaliyetlerinin yaklaşık bin 500 yıldır kesintisiz bir şekilde devam ettiğini de bizlere göstermiş oldu."

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hadrianopolis'te Antik Bıçaklar Bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Bolu’da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım Bolu'da ortaokul öğrencisinden saldırı tehdidi: Ben de boş insan değilim, PUBG oynadım
Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı Çakmağını vermeyen kuzenini bıçaklayıp kaçtı
Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın Okul saldırısında evladını kaybeden babadan yürek yakan çağrı: Gelemeyeceğim, oğlumu yalnız bırakmayın
Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur Saldırganın okulu basmadan önceki son mesajları ortaya çıktı: 5. ve 6. sınıflar hazır olsa iyi olur
Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü’ne girdi Suriye ordusu, ABD ordusunun çekildiği Kasrak Üssü'ne girdi
Diyarbakır’da korku dolu anlar Uzun namlulu silahla ateş açtı Diyarbakır’da korku dolu anlar! Uzun namlulu silahla ateş açtı

11:03
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
Eski Tunceli Valisi Tuncay Sonel hakkında soruşturma başlatıldı
11:00
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
Bakanlık markayı açıkça ifşa etti: Vatandaşa at ve eşek eti yedirmişler
10:42
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
Tom Barrack: Türkiye bölgede işleyen tek oyuncu NATO üyesi
10:35
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
Ünlü şarkıcı Rıza Tamer hayatını kaybetti
10:01
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan’daki notu ortaya çıktı İfadeler inanılmaz
İsa Aras Mersinli’nin okul saldırısını planladığı 11 Nisan'daki notu ortaya çıktı! İfadeler inanılmaz
09:39
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
112 çalışanı okul saldırısı sonrası gözyaşlarına boğuldu! Görüntüler bakanlığı harekete geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.04.2026 11:27:21. #7.12#
SON DAKİKA: Hadrianopolis'te Antik Bıçaklar Bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.