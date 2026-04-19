Haftalık Hava Durumu: Yağış ve Düşük Sıcaklık - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Haftalık Hava Durumu: Yağış ve Düşük Sıcaklık

19.04.2026 16:06
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Bu hafta yurt genelinde aralıklı yağışlar ve mevsim normallerinin altında sıcaklık bekleniyor.

Yurt genelinde hafta boyunca aralıklı yağış görülecek, sıcaklık mevsim normallerinin altında seyredecek.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Meteoroloji Genel Müdürlüğü Hava Tahmin Uzmanı Mehmet Özdemirci, AA muhabirine, bu hafta beklenen hava durumuna ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Değerlendirmelere göre, ülke genelinde hafta boyunca aralıklı yağışların görüleceğini belirten Özdemirci, hafta başında yağışların özellikle doğu kesimlerde etkili olacağını söyledi.

Yarın, Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun güneydoğusu, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Doğu Akdeniz'in doğusunda sağanak beklendiğini aktaran Özdemirci, yağışların Hatay, Osmaniye, Gaziantep ve Kilis çevrelerinde yer yer kuvvetli olacağını vurguladı.

Özdemirci, salı günü Doğu Karadeniz'in doğusu, Doğu Anadolu'nun doğusu ile Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır, Mardin ve Batman çevrelerinde yağış görüleceğini anlatarak, aynı gün kuzeybatı kesimlerden yeni bir yağışlı sistemin yurda giriş yapacağını, Marmara genelinde, Batı Karadeniz'in iç kesimlerinde, Eskişehir, Çankırı ve Kütahya çevrelerinde etkili olacağını belirtti.

Çarşamba günü yağış alanının genişleyerek Marmara, Ege, Batı Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzey ve doğusu, Batı ve Orta Karadeniz ile Doğu Anadolu'nun batısında görüleceğine işaret eden Özdemirci, "Perşembe günü de ülkenin büyük bölümünde yağışların süreceği tahmin ediliyor." bilgisini verdi.

Özdemirci, hava sıcaklıklarının halen mevsim normallerinin altında seyrettiğini belirterek, bu durumun hafta boyunca devam edeceğini söyledi.

Üç büyükşehirde hava durumu

İstanbul'da yarın parçalı bulutlu havanın hakim olacağını, salı ve çarşamba günü sağanak beklendiğini ifade eden Özdemirci, sıcaklıkların hafta başında 17 dereceye kadar çıkacağını ancak çarşamba günü ise 13 dereceye kadar gerileyeceğini bildirdi.

Özdemirci, Ankara'da yarın parçalı, salı çok bulutlu, çarşamba ise yer yer gök gürültülü sağanağın etkili olacağına dikkati çekerek, "Başkentte sıcaklıkların 15 ila 17 derece aralığında seyretmesi bekleniyor." dedi.

İzmir'de ise pazartesi ve salı parçalı bulutlu havanın etkili olacağını belirten Özdemirci, çarşamba günü ise gök gürültülü sağanak görüleceğini, kentte en yüksek sıcaklığının hafta boyunca 22 ila 24 derece arasında olmasının beklendiğini kaydetti.

Kaynak: AA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Çevre, Son Dakika

Son Dakika Güncel Haftalık Hava Durumu: Yağış ve Düşük Sıcaklık - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Özgür Özel, Barselona’da Sanchez ile bir araya geldi Özgür Özel, Barselona'da Sanchez ile bir araya geldi
Trump ile Netanyahu arasında kriz Açıklamayı duyunca şoke oldu Trump ile Netanyahu arasında kriz! Açıklamayı duyunca şoke oldu
Alkollü sürücüden “pes“ dedirten istek Polis otosunda koltuğu beğenmedi Alkollü sürücüden "pes" dedirten istek! Polis otosunda koltuğu beğenmedi
Trump’tan savaşı kaybettiğinin itirafı Trump'tan savaşı kaybettiğinin itirafı
Okul katliamında şok detay Alparslan Hoca gidince felaket geldi Okul katliamında şok detay! Alparslan Hoca gidince felaket geldi
Ataşehir Belediyesi’ne operasyon Gözaltına alınan 18 kişiden 5’i sağlık kontrolünden geçirildi Ataşehir Belediyesi'ne operasyon! Gözaltına alınan 18 kişiden 5'i sağlık kontrolünden geçirildi

16:24
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
Okullarda yeni önlemler: Ailesinde silah olan öğrencilere yakın takip yapılacak
16:12
Muhteşem gol İrfan Can Kahveci kornerden attı
Muhteşem gol! İrfan Can Kahveci kornerden attı
15:59
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11’leri belli oldu
Samsunspor-Beşiktaş mücadelesinin ilk 11'leri belli oldu
15:10
ABD heyeti Pakistan’a hareket etti, Trump’tan ateşkes resti geldi
ABD heyeti Pakistan'a hareket etti, Trump'tan ateşkes resti geldi
14:53
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel’in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
Tutuklanan eski valinin oğlu Mustafa Türkay Sonel'in çelişkilerle dolu ifadesi ortaya çıktı
14:40
Özkan Yalım dosyasında yeni perde 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Özkan Yalım dosyasında yeni perde! 254 adet cinsel içerikli görüntü çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2026 16:38:27. #7.12#
SON DAKİKA: Haftalık Hava Durumu: Yağış ve Düşük Sıcaklık - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.