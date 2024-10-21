HAİKOU, 21 Ekim (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaletinin Lingao ilçesindeki balıkçılar, avlanma döneminin başlamasıyla deniz ürünlerini boşaltmak ve işlemekle meşgul. Bu süreçte yakalanan taze deniz ürünleri, yerel talebi karşılamanın yanı sıra soğuk zincir lojistiği yoluyla ülke genelindeki pazarlara ulaştırılıyor.
Son Dakika › Güncel › Hainan'da Balıkçılık Sezonu Başladı - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?