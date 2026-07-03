Hainan Tayfun Maysak'a Hazırlanıyor - Son Dakika
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Hainan Tayfun Maysak'a Hazırlanıyor

Hainan Tayfun Maysak\'a Hazırlanıyor
03.07.2026 13:15
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Hainan'da Maysak Tayfunu için ulaşım kısıtlamaları ve ağır yağış uyarıları yapıldı.

HAİKOU, 3 Temmuz (Xinhua) -- Çin'in güneyindeki Hainan eyaleti, yaklaşan Maysak Tayfunu'na hazırlanıyor. Eyalet meteoroloji servisinin saat 08.00'de açıkladığı tahmine göre Maysak'ın cuma günü öğleden sonra eyalette karaya çıkması bekleniyor.

Bu yılın 10. tayfunu olan Maysak, karaya ulaşması halinde bu yıl Çin'de karaya çıkan ilk tayfun olacak.

Meteoroloji yetkilileri, Maysak'ın tropikal fırtınadan tayfuna dönüşmesinin ardından cuma günü saat 06.30 itibarıyla tayfun uyarısını 4. seviyeden 3. seviyeye yükseltti. Tayfunun, Hainan adasının güneyindeki Sanya ile Lingshui arasında karaya çıkması bekleniyor.

Eyalet yetkilileri, ada genelinde kapsamlı ulaşım kısıtlamaları uygulamaya koydu. Bu kapsamda cuma-cumartesi günleri yapılması planlanan tüm ada içi tren seferleri askıya alınırken, Qiongzhou Boğazı'ndaki ro-ro seferleri de cuma günü saat 02.00 itibarıyla durduruldu. Ro-ro seferlerine yönelik kısıtlamaların hava koşullarına bağlı olarak 1-2 gün sürmesi bekleniyor.

Cuma günü saat 05.00 itibarıyla Lingshui ilçesinin 155 kilometre güneydoğusunda bulunan Maysak'ın, saniyede 18 metre hızla esen rüzgarlarla saatte 10-15 kilometre hızla kuzeybatıya doğru ilerleyerek gücünü artırdığı bildirildi.

Tayfunun etkisiyle cuma-cumartesi günleri Hainan'da şiddetli yağışlar beklendiği duyuruldu. Buna göre 11 kent ve ilçenin 150-250 milimetre arasında yağış alacağı, bazı bölgelerde ise yağış miktarının 350 milimetreyi aşacağı tahmin ediliyor.

Eyalet meteoroloji yetkilileri, açık deniz platformları ve gemilerin derhal sığınak bulması yönünde güvenlik bildirimleri yayımlarken, yerel yönetimlere de balıkçı tekneleri ve kıyıdaki dağ turizmi alanlarında güvenlik yönetimini sıkılaştırma çağrısı yaptı.

Kaynak: Xinhua

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