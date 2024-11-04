Haiti'de 700 Bin Kişi Yerinden Edildi

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Birleşmiş Milletler Uluslararası Göç Örgütü (IOM), Haiti'de, çoğu artan şiddet nedeniyle olmak üzere 700 binden fazla kişinin yerinden edildiğini bildirdi.

IOM'nin X hesabından, Haiti'deki duruma ilişkin paylaşımda bulunuldu.

"Haiti'de 700 binden fazla insan yerinden edildi. Bunların birçoğu artan şiddet nedeniyle yerinden oldu." ifadeleri kullanılan paylaşımda, ülkede herkesin güvenli ve onurlu bir şekilde yaşamasını sağlamak için dayanışma çağrısı yapıldı.

BM Haiti Entegre Ofisine göre, 2024'ün başından bu yana 1374'ü son 6 ayda olmak üzere 3 bin 900 kişi, silahlı çetelerin saldırıları sonucu öldü.

Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkent Port-au Prince'ın yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları günbegün artıyor.