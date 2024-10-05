Haiti'de Çete Saldırısında 70 Kişi Hayatını Kaybetti

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CENEVRE, 5 Ekim (Xinhua) -- Haiti'de meydana gelen bir dizi çete saldırısında aralarında 10 kadın ve üç bebeğin de bulunduğu en az 70 kişi öldürüldü.

Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Ofisi Cuma günü yayımladığı bir bildiriyle Perşembe günü gerçekleşen saldırılardan duyduğu dehşeti dile getirdi.

BM sözcüsü Thameen Al-Kheetan, Gran Grif çetesi üyelerinin otomatik tüfeklerle sivillerin üzerine ateş açtığını, bunun sonucunda çok sayıda can kaybı yaşandığını ve çok sayıda kişinin kaçmak zorunda kaldığını kaydetti.

Haiti'nin Artibonite departmanına bağlı Pont Sonde kasabasındaki saldırıda, Haiti polisiyle girdikleri çatışmada yaralanan iki çete üyesinin de aralarında bulunduğu en az 16 kişi ağır yaralandı.

Çete üyeleri insanların üzerine ateş açmanın yanı sıra en az 45 evi ve 34 aracı ateşe vererek birçok bölge sakinini evlerini terk etmeye zorladı.

BM İnsan Hakları Ofisi, Haiti'deki Çok Uluslu Güvenlik Destek misyonu için uluslararası mali ve lojistik desteğin arttırılması çağrısında bulundu. Ofis ayrıca Haitili yetkililerin saldırıya ilişkin kapsamlı bir soruşturma yürütmesi, sorumluları adalete teslim etmesi ve mağdurlar ile ailelerine tazminat ödenmesini sağlaması gerektiğini vurguladı.