Haiti'de Çete Şiddeti: 11 Bin Kişi Göç Etmek Zorunda Kaldı - Son Dakika
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Haiti'de Çete Şiddeti: 11 Bin Kişi Göç Etmek Zorunda Kaldı

Haiti'de çetelerin şiddeti nedeniyle 11 bin kişi evini terk etti; açlık durumu kritik seviyede.

04.01.2025 07:46
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Haiti'de son günlerde çetelerin yol açtığı şiddet nedeniyle yaklaşık 11 bin kişinin evlerini terk etmek zorunda kaldığı bildirildi.

Uluslararası Göç Örgütünün (IOM) yayımladığı bir raporda, başkent Port-au- Prince'e bağlı Poste Marchand Mahallesi ve çevresinde çetelerin neden olduğu zorunlu göçün yaşandığı ifade edildi.

Çetelerin saldırılarının devam ettiği vurgulanan raporda, son birkaç günde 11 binden fazla kişinin evlerini terk ettiği kaydedildi.

Entegre Gıda Güvenliği Aşama Sınıflandırması (IPC) analizlerine göre, ülke nüfusunun yarısını oluşturan 5,4 milyon Haitilinin günlük olarak karnını doyurmakta zorlandığı belirtildi.

Dünya Gıda Programı (WFP), Ekim ayında yayımladığı bir raporda, Haiti'nin "Batı yarımküredeki en kötü açlık acil durumu" ile karşı karşıya olduğunu ve akut gıda güvensizliği yaşayan nüfusun dünya çapında en yüksek oranlardan birine sahip olduğunu bildirdi.

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre, ülkede yılbaşından bu yana 5 bini aşkın kişi silahlı çete üyelerinin saldırılarında ölmüştü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı.

Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haiti'de Çete Şiddeti: 11 Bin Kişi Göç Etmek Zorunda Kaldı - Son Dakika

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