Haiti'de çeteler arasında çıkan çatışmalarda 14 kişi daha hayatını kaybetti

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Haiti'de çeteler arasında çıkan çatışmalarda 14 kişinin daha hayatını kaybettiği bildirildi.

Yerel basında çıkan habere göre, başkent Port-au- Prince'e bağlı Laboule ve Thomassin mahallelerinde şiddetli çatışmalar yaşandı. Çatışmalarda 14 çete üyesi öldürüldü, çok sayıda kişi yaralandı.

Silahlı saldırganlar eş zamanlı olarak bir bankaya, benzin istasyonuna ve çok sayıda özel konuta saldırdı.

Görgü tanıkları, silahlı kişilerin Haiti Sayıştay Hakimi Pierre Volmar Demesyeux'un evine de saldırdığını belirtti.

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF) Direktörü Catherine Russell, ABD kanalı CBS'ye yaptığı açıklamada, Haiti'nin felakete sürüklendiğini vurgulayarak, "Pek çok insan açlık ve yetersiz beslenmeyle karşı karşıya. Ülkede on yıllardır görülmemiş şiddet ve insani dram yaşanılıyor." ifadesini kullandı.

Öte yandan ABD Dışişleri Bakanlığının Haiti'de bulunan 30 vatandaşını daha tahliye ettiği bilgisi paylaşıldı.

Haiti'de dün meydana gelen çatışmalarda ise 10 çete üyesi ölmüştü.

Ne olmuştu?

Haiti Başbakanı Ariel Henry'nin istifasını talep eden silahlı çeteler, Port-au Prince ile Croix des Bouquets bölgesi yakınlarında bulunan iki cezaevine, 2 ve 3 Mart'ta silahlı saldırı düzenleyerek güvenlik güçleriyle çatışmıştı. Çatışmalar esnasında yaklaşık 4 bin mahkum hapishaneden firar etmiş, 12 kişi yaşamını yitirmişti.

Hükümet, 4 Mart'ta hapishaneden kaçan suçluların yakalanması için 72 saatlik olağanüstü hal ilan edildiğini ve belirli saatlerde sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurmuştu.

Haiti'de hapishaneden kaçan mahkumların yakalanması için 4 Mart'ta ilan edilen 72 saatlik olağanüstü halin süresi 7 Mart'ta 1 ay uzatılmıştı.

Amerika kıtasının en yoksul ülkelerinden Haiti, çetelerin yol açtığı şiddet sarmalı ve iktidar boşluğu nedeniyle ekonomik çöküşün eşiğinde bulunuyor. Uzun yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi temel problemlerle boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.