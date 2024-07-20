Haiti'de Göçmen Teknesi Alev Aldı: En Az 40 Ölü - Son Dakika
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Haiti'de Göçmen Teknesi Alev Aldı: En Az 40 Ölü

Haiti'nin kuzey açıklarında seyir halindeki bir teknenin alev alması sonucu en az 40 göçmenin hayatını kaybettiği ve çok sayıda göçmenin yaralandığı bildirildi. Tekne, 80'den fazla kişiyi taşıyarak Turks ve Caicos Adaları'na doğru yola çıkmıştı. Kurtarılan göçmenlere tıbbi yardım, gıda, su ve psikososyal destek sağlanıyor. Bu olay, göç için güvenli ve yasal yolların önemini bir kez daha vurguluyor.

20.07.2024 10:24
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PANAMA, 20 Temmuz (Xinhua) -- Haiti'nin kuzey açıklarında seyir halindeki bir teknenin alev alması sonucu en az 40 göçmenin hayatını kaybettiği ve çok sayıda göçmenin yaralandığı bildirildi.

BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Sözcü Yardımcısı Ferhan Hak, Uluslararası Göç Örgütü'ne (IOM) dayandırdığı açıklamasında, "Haiti Ulusal Göç Ofisi'ne göre 80'den fazla kişiyi taşıyan tekne iki gün önce Labadee'den 250 kilometrelik uzaklıktaki Turks ve Caicos Adaları'na doğru yola çıkmıştı" dedi.

Uluslararası Göç Örgütü'nün açıklamasına göre, Haiti Sahil Güvenliği tarafından denizden kurtarılan 41 göçmen, tıbbi yardım, gıda, su ve psikososyal destek alıyor.

Açıklamada, 11 göçmenin tedavi için en yakın hastaneye götürüldüğü vurgulandı.

Uluslararası Göç Örgütü'nün Haiti'deki misyon şefi Gregoire Goodstein, "Bu yıkıcı olay, düzensiz yollardan göç eden çocuk, kadın ve erkeklerin karşı karşıya kaldığı riskleri gözler önüne seriyor ve göç için güvenli ve yasal yollara duyulan acil ihtiyacı ortaya koyuyor" dedi.

Örgütün verilerine göre bu yıl 86.000'den fazla göçmen komşu ülkeler tarafından Haiti'ye dönmeye zorlandı.

Kaynak: Xinhua

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Son Dakika Güncel Haiti'de Göçmen Teknesi Alev Aldı: En Az 40 Ölü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Haiti'de Göçmen Teknesi Alev Aldı: En Az 40 Ölü - Son Dakika
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