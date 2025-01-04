Haiti'ye Uluslararası Güvenlik Güçleri Gönderildi - Son Dakika
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Haiti'ye Uluslararası Güvenlik Güçleri Gönderildi

Guatemala ve El Salvador'dan gelen güvenlik güçleri, Haiti'deki çetelerle mücadelede göreve başladı.

04.01.2025 18:47
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Karayip ülkesi Haiti'ye çetelerle mücadele kapsamında uluslararası göreve destek amacıyla Guatemala ve El Salvador'dan güvenlik güçlerinin sevk edildiği bildirildi.

CNN'in haberine göre, Guatemala'dan 74 ve El Salvador'dan 8 polis memurunun, çete şiddetiyle mücadele kapsamında yürütülen Çokuluslu Güvenlik Desteği (MSS) misyonuna katılmak üzere başkent Port-au- Prince'teki uluslararası havaalanına geldiği belirtildi.

Guatemala ve El Salvador'dan gelen güvenlik güçleri, Haiti Başkanlık Geçiş Konseyi Başkanı Leslie Voltaire, Haiti Başbakanı Alix Didier Fils-Aime ve ABD'nin Haiti Büyükelçisi Dennis Hankins tarafından havaalanında karşılandı.

Haiti Ulusal Polis Teşkilatı Genel Müdür Vekili Normil Rameau yaptığı yazılı açıklamada, "Polis ile Haiti halkı arasındaki 'birlik', güvenliğin tamamen yeniden sağlanması ve kalıcı barışın tesis edilmesi için en etkili yol olmaya devam ediyor." ifadesini kullandı.

Ne olmuştu?

Haiti'de 2024'te 5 bini aşkın kişi silahlı çetelerin saldırılarında ölmüştü.

Yıllardır siyasi, ekonomik ve güvenlik krizi gibi sorunlarla boğuşan Haiti, 11 milyonu aşan nüfusuyla kıtlık tehlikesi yaşıyor.

Başkentin yüzde 80'ini silahlı çetelerin kontrol ettiği ülkede şiddet olayları artıyor.

Birleşmiş Milletler (BM) Haiti Entegre Ofisinin verilerine göre, ülkede yılbaşından bu yana 5 bini aşkın kişi silahlı çete üyelerinin saldırılarında ölmüştü.

Ülkedeki şiddet olayları, eski Başbakan Ariel Henry'nin Nisan 2024'te istifa etmesine, Geçici Konseyin kurulmasına ve 28 Mayıs'ta Garry Conille'in başbakan olarak atanmasına yol açmıştı.

Konsey, 11 Kasım'da görevden aldığı Conille'in yerine iş insanı Alix Didier Fils-Aime'yi başbakan olarak atamıştı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Haiti'ye Uluslararası Güvenlik Güçleri Gönderildi - Son Dakika

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