HAK-İŞ 49. Yıl Dönümünü Kutluyor

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HAK-İŞ Konfederasyonu'nun 49. kuruluş yıl dönümü, 22 Ekim Salı günü gerçekleştirilecek çeşitli etkinliklerle kutlanacak.

Konfederasyondan yapılan açıklamaya göre, "HAK-İŞ Genişletilmiş Başkanlar Kurulu Toplantısı" öncesinde yıl dönümlerine ilişkin HAK-İŞ Genel Başkanı Mahmut Arslan'ın gerçekleştireceği açıklamaların ardından etkinlikler başlayacak.

Genişletilmiş Başkanlar Kurulu toplantısının ardından Türkiye'de mevcut sistemde refahın adil paylaşımı kapsamında, etkin sosyal politikalar, vergi sistemi önerileri ve emekliliğin tüm detaylarının ayrıntılı bir şekilde ele alınacağı "Refahın Adil Paylaşımında Vergi ve Sosyal Politikalar Paneli" düzenlenecek.

HAK-İŞ teşkilatı ve protokolün katılımıyla Çankaya ilçesindeki bir otelde gerçekleştirilecek yıl dönümü etkinlikleri, "HAK-İŞ 49. Kuruluş Yıldönümü Gala Yemeği" ile sona erecek.