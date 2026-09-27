Hakan Akbaş, 3 yıl süren kemoterapide yazdığı oyunu sahneye taşıyor - Son Dakika
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Hakan Akbaş, 3 yıl süren kemoterapide yazdığı oyunu sahneye taşıyor

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Bafra'da yaşayan Hakan Akbaş, 2020'de kemik kanseri teşhisi konulmasının ardından yaklaşık 3 yıl kemoterapi gördü. İki ameliyat geçiren Akbaş, kemoterapide yazdığı "Bir Deli Size Ne Söyleyebilir ki?" oyununu belediyelerin etkinliklerinde ve okullarda ücretsiz sahneliyor.

Samsun'da 28 yaşındaki Hakan Akbaş, kemik kanseri tedavisi sırasında kaleme aldığı "Bir Deli Size Ne Söyleyebilir ki?" adlı tiyatro oyununu sahneye taşıyor.

Bafra ilçesinde yaşayan Hakan Akbaş'a 2020 yılında gittiği hastanede kemik kanseri teşhisi konuldu.

Teşhisin ardından zorlu bir tedavi sürecine giren Akbaş, yaklaşık 3 yıl boyunca kemoterapi tedavisi gördü, iki kez ameliyat geçirdi.

Hastalığı sürecinde yaşadığı zorluklara karşı tiyatro oyunu ve şiir yazarak kendini motive eden Akbaş, kemoterapi gördüğü dönemde hastane odasındaki zorlu günlerini bu şekilde atlatmaya çalıştı.

Hastalığı atlattığının belirlenmesinin ardından 2023 yılından sonra sanat çalışmalarına ağırlık veren Akbaş, deneyimlerinden yola çıkarak mücadele, umut ve yaşam üzerine düşüncelerini tiyatro oyununa dönüştürdü.

Yazdığı "Bir Deli Size Ne Söyleyebilir ki?" adlı oyununda hayatın zorlukları karşısında insanın yaşama tutunma mücadelesini ve farklı insan hikayelerini sahneye taşıyan Akbaş, eserini belediyelerin etkinliklerinde ve okullarda ücretsiz olarak izleyicilerle buluşturuyor.

"Kemoterapi odasında her zaman elimde bir defter ve bir kalemim olmuştur"

Yaşadığı zorlu sürecin ardından tiyatroyu hayatının önemli bir parçası haline getiren Akbaş, AA muhabirine, genç yaşta kanser hastalığı süreci geçirdiğini söyledi.

Bu süreçte hep üretmeye yöneldiğini belirten Akbaş, "Bir şeyler yapmak, üretmek için çaba sarf ettim. Hiçbir zaman eve kapanmadım. 'Bir Deli Size Ne Söyleyebilir ki?' adlı tiyatro oyunu ile 'Suç Kimde' ve 'Balçık' adlı iki şiir kitabı yazdım." dedi.

Tiyatro oyununda umutsuzluğa kapılmamayı anlattığını dile getiren Akbaş, "Kanser süreci geçirenler veya yakınlarında yaşayanlar bilirler ki bazı geceler zor geçer. Kimi insan bir şeyler yapmaya, kimisi hiçbir şey yapmamaya sığınır. Bense yazmaya sığındım. Her gece yazdım. Kemoterapi odasında her zaman elimde bir defter ve bir kalemim olmuştur. Bu şekilde hastalığı yendim." diye konuştu.

Hastalık ve zor günler geçiren insanlara tedavilerini tamamlayıp üretmeye devam etmeleri tavsiyesinde bulunan Akbaş, şunları kaydetti:

"Buradan vermek istediğim mesaj, kanser tedavisi gören insanların kesinlikle umutsuzluğa kapılmaması. Bizim gibi insanların psikolojileri ne yazık ki biraz daha hassas olabiliyor. En ufak bir şeyde hayata küsebiliyoruz. Hayata küsmeyip kendimizle barışık şekilde yaşamalıyız. Unutmayın ki geceler ne kadar uzun ve karanlık olursa olsun, her insan kendi sabahını kendisi doğurur."

Kaynak: AA
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