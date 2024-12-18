Hakan Fidan, D8 Zirvesinde Mısırlı ve İranlı Mevkidaşlarıyla Görüştü

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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, D8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı kapsamında, Mısır Dışişleri Bakanı Bedr Abdulati ve İran Dışişleri Bakanı Abbas Erakçi ile ayrı ayrı bir araya geldi.

Bakanlığın X sosyal medya hesabından yapılan paylaşımlarda, Fidan'ın, Mısır'ın başkenti Kahire'de düzenlenen D8 Dışişleri Bakanları Konseyi Toplantısı marjında Mısırlı mevkidaşı Abdulati ve İran Dışişleri Bakanı Erakçi ile görüştüğü belirtildi.