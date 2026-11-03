Hakan Fidan, Güney Sudan\'da hayatını kaybeden Büyükelçi Metin Ergin\'e başsağlığı diledi

Hakan Fidan, Güney Sudan'da hayatını kaybeden Büyükelçi Metin Ergin'e başsağlığı dilediGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Güney Sudan'da devleti temsil eden Juba Büyükelçisi Metin Ergin'in vefatı nedeniyle taziye mesajı paylaştı. Fidan, 35 sene hizmet veren Ergin'e rahmet, ailesine, yakınlarına ve camiaya başsağlığı diledi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, " Güney Sudan'da devletimizi temsil eden Büyükelçi Metin Ergin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemize 35 sene boyunca özveriyle hizmet etmiş olan Büyükelçi Ergin'e Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum" dedi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, hayatını kaybeden Türkiye'nin Juba Büyükelçisi Metin Ergin için başsağlığı mesajı yayımladı. Fidan, X hesabından yaptığı paylaşımda şunları kaydetti:
"Güney Sudan'da devletimizi temsil eden Büyükelçi Metin Ergin'i kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ülkemize 35 sene boyunca özveriyle hizmet etmiş olan Büyükelçi Ergin'e Allah'tan rahmet, değerli ailesine, yakınlarına ve camiamıza başsağlığı diliyorum."
Kaynak: ANKA
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