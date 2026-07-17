Hakan Fidan'ın Ukrayna Ziyareti - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakan Fidan'ın Ukrayna Ziyareti

17.07.2026 09:36
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Dışişleri Bakanı Fidan, Ukrayna ziyaretinde stratejik ortaklık ve işbirliği vurgusu yaptı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Ukrayna'ya gerçekleştirdiği ziyaretin verimli geçtiğini, Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy tarafından kendisine tevdi edilen nişanı almaktan onur duyduğunu belirtti.

Fidan, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, "Ülkelerimiz arasındaki stratejik ortaklığın her geçen gün daha da kuvvetlendiği bu dönemde, Ukrayna'ya son derece verimli bir ziyaret gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

Gösterdikleri misafirperverlik için başta Ukrayna Dışişleri Bakanı Andrii Sybiha olmak üzere tüm Ukraynalı yetkililere teşekkür eden Fidan, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Devlet Başkanlığı Ofisi Başkanı Kirilo Budanov ve Bakan Sybiha ile yaptığı görüşmelerde, ikili ilişkileri ve Rusya-Ukrayna Savaşı'ndaki son durumu kapsamlı şekilde ele aldıklarını aktardı.

Fidan, savaş koşullarına rağmen iki ülke arasındaki işbirliğinin daha da derinleşmesinden büyük memnuniyet duyduklarını belirterek, "Ziyaretimizden hemen önce Ukrayna Parlamentosu tarafından onaylanan Serbest Ticaret Anlaşması, iş insanlarımız için yeni fırsatlar yaratacak ve ekonomik ortaklığımızı çok daha ileri bir seviyeye taşıyacak önemli bir dönüm noktasıdır." değerlendirmesinde bulundu.

Ziyaret sırasında Ukrayna'nın bağımsızlığına, egemenliğine ve toprak bütünlüğüne olan desteği bir kez daha vurguladıklarına işaret eden Fidan, "Türkiye olarak tarafları yeniden müzakere masasında buluşturacak ve kalıcı barışa katkı sağlayacak her türlü girişime destek vermeye hazırız." ifadesini kullandı.

Fidan, Kiev'de, Kırım Tatarlarının Milli Lideri Mustafa Abdülcemil Kırımoğlu ve Kırım Tatar Milli Meclisi Başkanı Refat Çubarov ile bir araya gelerek soydaşların durumunu değerlendirdiklerini belirterek, Kırım Tatarlarının haklarının korunması ve kültürel kimliklerinin yaşatılmasının Türkiye için her zaman öncelik olduğunun altını çizdi.

Paylaşımında "Ziyaret vesilesiyle Devlet Başkanı Zelenskiy tarafından tevdi edilen nişanı almaktan onur duydum. Ukrayna makamlarına teşekkür ediyorum." ifadesine yer veren Fidan, Türkiye'nin, Ukrayna ile köklü dostluğunu ve stratejik ortaklığını, liderlerin ortaya koyduğu vizyon doğrultusunda, karşılıklı güven ve ortak menfaatler temelinde güçlendirmeyi sürdüreceğini kaydetti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Politika, Güvenlik, Ekonomi, Güncel, Dünya, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan Fidan'ın Ukrayna Ziyareti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Yer: Ankara Onlarca hayvanı yer yuttu Yer: Ankara! Onlarca hayvanı yer yuttu
Myanmar’da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500’den fazla kişi kayıp Myanmar'da göçmenleri taşıyan iki tekne battı: 500'den fazla kişi kayıp
Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar Şeytanın aklına gelmeyecek ahlaksızlık: Üzerinden 5 yıl geçmiş ürünleri böyle satmışlar
Merve Nur’un ölümünde babası şikayetçi oldu Merve Nur'un ölümünde babası şikayetçi oldu
Haluk Levent’in kardeşi de işin içinde Ahbap’a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş Haluk Levent'in kardeşi de işin içinde! Ahbap'a yapılan bağış paraları bakın nerelere akıyormuş
Ayasofya’da yüksek sesle İncil okuyan turistler gözaltına alınıp sınır dışı edildi Ayasofya'da yüksek sesle İncil okuyan turistler gözaltına alınıp sınır dışı edildi

09:52
Bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticilerin kim oldukları belli oldu Beşiktaş ve Galatasaray’dan isimler var
Bahis operasyonunda gözaltına alınan yöneticilerin kim oldukları belli oldu! Beşiktaş ve Galatasaray'dan isimler var
09:27
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasında 19 kişi tutuklandı
09:21
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu 19 şüpheli gözaltında
Kulüp yöneticilerine bahis operasyonu! 19 şüpheli gözaltında
08:11
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
Altın 6 haftanın en sert düşüşüne hazırlanıyor
08:10
Orta Doğu’da yeni cephe İran, Kuveyt’teki ABD üslerine bomba yağdırdı
Orta Doğu'da yeni cephe! İran, Kuveyt'teki ABD üslerine bomba yağdırdı
07:34
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Oğuzhan Uğur gözaltına alındı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.07.2026 10:01:12. #7.13#
SON DAKİKA: Hakan Fidan'ın Ukrayna Ziyareti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.