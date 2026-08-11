Hakan Fidan, Libya'da Görüşme Gerçekleştirdi
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Libya'nın Trablus şehrinde İbrahim Dibeybe ile bir araya geldi.
(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Trablus'ta Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile bir araya geldi.
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi ziyarette bulunduğu Libya'nın Trablus şehrinde, Libya Başbakanı'nın Ulusal Güvenlik Danışmanı İbrahim Dibeybe ile görüştü.
Kaynak: ANKA
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