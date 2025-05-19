Hakan Fidan Sırbistan'da

(ANKARA) - Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, resmi temaslarda bulunmak üzere gittiği Belgrad'da Sırp mevkidaşı Marko Duriç ile görüştü. Görüşmenin ardından heyetlerarası toplantı yapıldı.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugün Sırbistan'a resmi ziyaret gerçekleştirdi. Fidan, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'ta Sırp mevkidaşı Marko Duriç ile Belgrad'ta bir araya geldi. İki Bakan arasındaki görüşme sonrasında heyetlerarası bir görüşme gerçekleştirildi. Görüşmelerin ardından basın toplantısı yapılmadı.