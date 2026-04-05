Hakan Fidan Suriye'de Üçlü Görüşme Yapacak

05.04.2026 15:59
Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'de Zelenskiy ve Şara ile üçlü görüşme gerçekleştirecek.

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, bugünkü Suriye ziyareti kapsamında, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile üçlü görüşmede bir araya gelecek.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, Hakan Fidan Suriye'ye ziyarette bulunuyor.

Dışişleri Bakanlığı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Şam Uluslararası Havalimanı'nda Suriye Dışişleri Bakanı Esad Hasan Şeybani tarafından karşılanan Fidan'ın, ziyaret vesilesiyle yapacağı temaslarda, ikili konuların ve bölgesel meselelerin ele alınması öngörülüyor.

Suriye'nin yeniden inşası için ikili düzeyde yürütülen projelerin değerlendirileceği temaslarda, Suriye'de kapasite inşası çabalarının desteklenmesine yönelik çalışmalar gözden geçirilecek.

17 Ocak ve 29 Ocak mutabakatları çerçevesinde Suriye'nin kuzeydoğusunun merkezi yönetime entegrasyonunda gelinen aşamanın değerlendirileceği temaslarda, Suriye'nin güvenliğine yönelik tehditler ele alınacak.

Temaslarda, bölgedeki savaşın Suriye'ye etkilerinin üzerinde durulacak ve Lübnan'daki durum başta olmak üzere diğer bölgesel konular değerlendirilecek.

Bakan Fidan, Suriye'ye ziyarette bulunan Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy ve Suriye Cumhurbaşkanı Şara ile üçlü görüşme de yapacak.

Türkiye-Suriye ilişkileri

Suriye'de yeni dönemin 8 Aralık 2024'te başlamasının üzerinden geçen bir yılı aşkın sürede, Türkiye-Suriye ilişkileri her alanda ivme kazandı. İkili, bölgesel ve uluslararası düzeylerde iki ülkenin ortak gündemine hizmet eden işbirliği tesis edildi.

Türkiye, bir yandan Suriye'de yaklaşık 14 yıl süren ihtilafın yaralarının sarılmasına destek verirken diğer yandan yeni işbirliği imkanlarının Suriye'nin kalıcı istikrarına ve güvenliğine hizmet edecek şekilde, her iki ülkenin menfaatleri doğrultusunda değerlendirilmesi için yoğun çaba gösteriyor.

Bakan Fidan, Suriye'ye son ziyaretini Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler ve Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanı İbrahim Kalın ile 22 Aralık 2025'te gerçekleştirmişti.

Kaynak: AA

Dış Politika, Hakan Fidan, Diplomasi, Suriye, Güncel, Şara, Son Dakika

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
