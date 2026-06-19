Hakan Şeref Olgun'a Fezleke Düzenlendi - Son Dakika
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Hakan Şeref Olgun'a Fezleke Düzenlendi

19.06.2026 13:55
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İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Olgun, Silivri'deki fotoğrafı nedeniyle fezleke düzenlendiğini açıkladı.

(ANKARA) - İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Hakan Şeref Olgun, "Silivri'de, mahkeme salonunda henüz duruşma başlamamış iken, çekilmiş bir anı fotoğrafını paylaşmış olmam nedeniyle hakkımda fezleke düzenlendiğini öğrendim. Bir hukukçu ve milletvekili olarak, daha iki gün önce İYİ Parti tarafından gerçekleştirilen Türk Hukuk Çalıştayı'nın ne kadar gerekli ve isabetli bir çalışma olduğunu bir kez daha görmüş oldum" dedi.

İYİ Parti Seçim ve Hukuk İşlerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı ve Afyonkarahisar Milletvekili Hakan Şeref Olgun, Silivri'de duruşma salonundan paylaştığı anı fotoğrafı nedeniyle hakkında fezleke düzenlendiğini açıkladı. Sosyal medya hesabından fotoğrafı tekrar paylaşan Olgun, şunları kaydetti:

"Silivri'de, mahkeme salonunda henüz duruşma başlamamış iken, çekilmiş bir anı fotoğrafını paylaşmış olmam nedeniyle hakkımda fezleke düzenlendiğini öğrendim. Bir hukukçu ve milletvekili olarak, daha iki gün önce İYİ Parti tarafından gerçekleştirilen Türk Hukuk Çalıştayı'nın ne kadar gerekli ve isabetli bir çalışma olduğunu bir kez daha görmüş oldum. İyi ki bu çalıştayı düzenlemişiz. Hatta fezlekeyi hazırlayan Cumhuriyet Savcısına da Çalıştay'ın ön raporunu göndermeyi düşünüyorum; belki hukuki değerlendirmelerine katkı sağlar. Hukuk devleti, ifade özgürlüğü ve ölçülülük ilkelerinin böylesine tartışmalı hale geldiği bir dönemde, adalet sistemimizin sorunlarını konuşmanın ne kadar önemli olduğu ortadadır. Çünkü cübbe giymek tek başına hakim veya savcı olabilmek için yeterli değildir; önemli olan hukukun evrensel ilkelerini özümsemek ve adalet duygusunu koruyabilmektir."

Kaynak: ANKA

Hakan Şeref Olgun, Cem Karakeçili, İYİ Parti, 3. Sayfa, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakan Şeref Olgun'a Fezleke Düzenlendi - Son Dakika

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