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Hakim Olma Hayali Gerçekleşti

Hakim Olma Hayali Gerçekleşti

87 yaşındaki Nuri Çelenk, 'Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi' ile bir günlüğüne hakim oldu.

18.12.2024 16:47
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Samsun Atakum Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezinde kalan 87 yaşındaki Nuri Çelenk'in hakim olma hayali, bir günlüğüne gerçekleştirildi.

Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğünce merkezde kalan yaşlıların motivasyonunu artırmak, geleceğe dair bakış açılarını değiştirebilmek, geçmişe karşı "keşke"lerini azaltabilmek amacıyla "Hayallerim Gerçek Oluyor Projesi" hayata geçirildi.

Müdürlük yetkilileri, proje kapsamında, bir yıldır huzurevinde kalan, gençliğinde hukuk okuyup hakim olmak istediğini öğrendikleri Çelenk'in hayalini gerçekleştirmek için harekete geçti.

Proje ortaklarından Samsun Adliyesine getirilen Çelenk'e, hakim cübbesi giydirildi.

Samsun 11. Asliye Ceza Mahkemesinde bir günlüğüne hakim olan Çelenk, senaryo gereği "basit yaralama" suçundan yargılanan sanığın duruşmasına katıldı.

11. Asliye Ceza Mahkemesi Hakimi Gazanfer Bozdağ, hakimlik görevinde Çelenk'e yardımcı oldu, adliye personeli de senaryoda rol aldı.

Sanık ve tanıklar ile taraf avukatlarını dinleyen hakim Çelenk, sanığa 9 bin lira adli para cezası verdi.

Müşteki tarafın avukatlığını ise Samsun Barosu Başkanı Pınar Yüksel Yıldıran yaptı.

Alzheimer hastası Çelenk, gazetecilere yaptığı açıklamada, 4 çocuğunu da okuttuğunu, bir oğlunun ise hakim olduğunu söyledi.

Köy çocuğu olduğunu belirten Çelenk, "Hayvancılıktan dolayı okutmadılar. Ama ben öyle yapmadım. Kendi çocuklarımı okuttum. Öğretmen çocuğum var. Hakim oğlum var. Kızım öğretmen." dedi.

Okumayı hayal ettiğini anlatan Çelenk, "Okuyup hakim olabilirdim. Ağırlıkla hukuku düşünürdüm. Büyük oğlumu hakim yaptık. Hazırladık. Dershanelere gönderdik. Kazandı, okudu. Şu anda İzmir'de ağır ceza hakimi. Bugün hayalim gerçekleşti. Mutluyum yani." ifadelerini kullandı.

Proje koordinatörü Sedanur Helvacı Duyum ise yaşlıların mutlu olması için çalıştıklarını belirtti.

Yaşlıların daha önce hayatlarında gerçekleştirmek istedikleri mesleklerin, hayallerinin olduğunu fark ettiklerini anlatan Duyum, şunları kaydetti:

"Bunları gerçekleştirdiğimizde kendilerinin yaşam doyumlarının artacağını fark ettik. O yüzden tek tek yaşlılarımızla görüşmeler yaparak hayallerindeki meslekleri öğrendik, hayallerini öğrendik. Bugün de amcamızın hayalini gerçekleştiriyoruz. Gençliğinde hukuk okumak istemiş, imkansızlıktan dolayı okuyamamış ve 'hakim olmak istediğini' söyledi. Biz de gerekli görüşmelerimizi yaptık. Samsun Adliyesine çok teşekkür ediyoruz. Bu noktada bize bir duruşma salonu ayarladılar ve cübbemizi giydik. Şu an bu hayalimizi gerçekleştirdiğimiz için çok keyifliyiz."

Programa, Adalet Komisyonu Başkanı Nahit Köseoğlu ile adliye personeli katıldı.

Kaynak: AA

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