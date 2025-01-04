Hakim ve Savcıların Koruma Hizmetleri Açıklaması

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(ANKARA) - Emniyet Genel Müdürlüğü, birçok hakim ve savcının koruma hizmetinde değişkliğe gidildiği iddialarına ilişkin açıklama yaptı. Açıklamada, "Merkez Koruma Komisyonunda bulunan ilgili Bakanlık temsilcisinin, komisyonda yargı mensuplarımız için alınan kararlara yönelik herhangi bir itirazının bulunmadığı yalnızca 10 koruma kararının uygulanma şekline katılmadığı anlaşılmaktadır. İtiraza konu olan kararlara yönelik, Merkez Koruma Komisyonunca yeniden değerlendirme yapılmaktadır" denildi.

İçişleri Bakanlığının Terörle Mücadele Kanunu kapsamında Koruma Hizmetleri Yönetmeliğinde değişikliğe gittiği öne sürüldü. İddiaya göre, bir süredir koruma hizmeti alan birçok hakim ve savcının koruma sayısı düşürüldü, çoğunun ise koruma kararları kaldırıldı.

Emniyet Genel Müdürlüğü, söz konusu iddialara ilişkin resmi sitesinden açıklama yaptı. Açıklamada, şu ifadeler kaydedildi.

"Bazı basın yayın organlarında yer alan 'İçişleri Bakanlığı'ndan tartışmalı koruma kararı! Hakim ve savcılar güvenlik için 155'i arayacak' başlıklı kamuoyunu yanıltıcı ve doğru olmayan paylaşımlar ile ilgili olarak aşağıdaki basın açıklamasının yapılmasına ihtiyaç duyulmuştur:

Koruma hizmetleri, 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 20'nci maddesi kapsamında yerine getirilmektedir. Koruma kararları, istihbarat ve terör birimlerinden edinilen tehdit bilgileri, ilgili kurumların görüşleriyle birlikte değerlendirilerek sonuçlandırılmaktadır.

Koruma hizmeti; Çağrı Üzerine Koruma, Yakın Koruma ve Özel Koruma olmak üzere 3 şekilde yerine getirilmektedir.

İlgili mevzuat kapsamında; terör tehdidi olduğu belirlenen yargı mensuplarımıza, komisyonca uygun görülen koruma tedbiri uygulanmaktadır.

Bu iş ve işlemler, ilgili kurum/kuruluşların temsilcilerinden oluşan bir komisyon marifetiyle yürütülmekte ve kararlar oy çokluğuyla alınmaktadır.

Merkez Koruma Komisyonunda bulunan ilgili Bakanlık temsilcisinin, komisyonda yargı mensuplarımız için alınan kararlara yönelik herhangi bir itirazının bulunmadığı yalnızca 10 koruma kararının uygulanma şekline katılmadığı anlaşılmaktadır. İtiraza konu olan kararlara yönelik, Merkez Koruma Komisyonu'nca yeniden değerlendirme yapılmaktadır.

Yapılan paylaşımlarda yer alan iddialar gerçeği kesinlikle yansıtmamakta olup maksatlı bir biçimde kurumlarımızı hedef almaktadır."