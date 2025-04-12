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Hakimbey Apartmanı Davasında Yeni Bilgiler

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Malatya'da yıkılan apartman, 2020'de 'hasarsız' raporlandı. 78 kişi yaşamını yitirdi.

12.04.2025 12:16
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HABER: Mehmet Duran ÖZKAN

(MALATYA) - Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdürlüğünün, Malatya'da 6 Şubat depremlerinde yıkılan Hakimbey Apartmanı'nda 78 kişinin ölümüne ilişkin dava dosyasına giren belgesine göre, 2020'deki Elazığ depremi sonrası çatlaklar oluşan apartman gözlemsel inceleme sonucu "hasarsız" olarak değerlendirildi.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerinde, Malatya'nın Battalgazi ilçesi Uçbağlar Mahallesi'ndeki Hakimbey Apartmanı da yıkıldı. Enkaz yığınına dönen binada ING Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Çankaya Üniversitesi formasını giyen milli basketbolcu Nilay Aydoğan'ın da aralarında olduğu 78 kişi yaşamını yitirdi.

Binanın yıkılmasına ilişkin dava Malatya 3. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü.

Yargılama sırasında, binada hayatını kaybedenlerden Gülen Öner'in 24 Ocak 2020'deki Elazığ depreminden iki gün sonra Malatya Çevre ve  Şehircilik İl Müdürlüğüne, "İkamet ettiğimiz apartmanımızda ve dairemizde depremde hasarlar ve çatlaklar oluşmuştur. Bu nedenle evimizde ikamet edemiyoruz. Hasar tespiti için yerinde testlerin yapılmasını arz ederiz" şeklinde dilekçe yazdığı ortaya çıkmıştı.

Mahkeme, Gülen Öner'in bu dilekçesi üzerine işlem yapılıp yapılmadığını Malatya Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğüne sormuştu.

"Gözlemsel inceleme sonucu hasarsız olarak tespit edilmiştir"

Edinilen bilgiye göre il müdürlüğünden mahkemeye gönderilen cevabi yazıda Gülen Öner'in dilekçesinin kayıtlara geçtiği, ancak binanın "gözlemsel inceleme" sonucu "hasarsız" olarak raporlandığı belirtildi. Yazıda şu ifadelere yer verildi:

"Yazılı bahiste geçen Malatya ili, Fırat Mahallesi, Mehmet Buyruk Caddesi No: 65 adresinde bulunan yapıya, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının 12 Şubat 2020 tarihli Genel Hayata Etkililik Oluru ve etkinlik kararına istinaden sahada yerinde gözlemsel tespitler yapılmış olup 21 Şubat 2020 tarihinde D2YKS askı kodu ile 'hasarsız' tespiti yapılmıştır. 30 günlük yasal itiraz sürecinde maliklerince herhangi bir itirazda bulunulmamış ve hasar tespit çalışmalarının tamamlanmasına müteakiben mahalinde askıya çıkmak suretiyle ilan edilmiştir. 2020 Elazığ depreminden dolayı bahse konu yapıya herhangi bir hukuki süreç başlatılmamıştır."

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Kaynak: ANKA

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