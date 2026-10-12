Hakkari Barosu'nun yeni başkanı, genel kurulda 69 oy alan Gülabi Seven oldu - Son Dakika
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Hakkari Barosu'nun yeni başkanı, genel kurulda 69 oy alan Gülabi Seven oldu

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Hakkari Barosu Başkanlığına, 12. Olağan Genel Kurul'da yapılan seçimde 69 oy alan Gülabi Seven seçildi. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirilen genel kurulda 3 aday yarıştı ve avukatlar oylarını kullandı.

Hakkari Barosu Başkanlığına Gülabi Seven seçildi.

Hakkari Barosunun 12. Olağan Genel Kurulu, Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Divan kurulunun oluşturulmasının ardından gündem maddelerinin görüşdüğü genel kurulda, baroya kayıtlı avukatlar oylarını kullandı.

3 adayın katıldığı seçimde 69 oy alan Gülabi Seven, Hakkari Barosu Başkanı oldu.

Kaynak: AA
Ticaret Ve Sanayi OdasıHakkariGüncelSon Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari Barosu'nun yeni başkanı, genel kurulda 69 oy alan Gülabi Seven oldu - Son Dakika
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