Hakkari'de 100 Kilometre Asfalt Hedefi - Son Dakika
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Hakkari'de 100 Kilometre Asfalt Hedefi

Hakkari\'de 100 Kilometre Asfalt Hedefi
05.07.2025 11:30
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Hakkari'de köy yollarının konforu için bu yıl 100 kilometre sıcak asfalt kaplanacak.

Engebeli arazi yapısı ve zorlu coğrafyaya sahip Hakkari'de köy ve mezralara ulaşımın konforlu hale getirilmesi amacıyla bu yıl 100 kilometre yolun sıcak asfaltla kaplanması planlanıyor.

İl Özel İdaresi, asfalt çalışmalarında maliyeti düşürmek, ulaşımı güvenli hale getirmek ve daha çok köy yolunu asfaltlamak için Depin mevkisindeki asfalt plent tesisini geçen yıl aktif hale getirdi.

Çalışmalarda kullanılmak üzere asfalt serim makinesi finişer ve silindir satın alan İl Özel İdaresi, üretime başlayan tesisin malzeme ihtiyacını gidermek için şubatta mobil konkasör tesisini de kurdu.

Bu sayede hem maliyetleri düşüren hem de zamandan tasarruf eden İl Özel İdaresi, geçen yıl plentte üretilen asfaltla 70 kilometre köy yolunu sıcak asfaltla buluşturdu.

Yolların daha kullanışlı hale getirildiği, insanların güvenli ulaşım imkanına kavuştuğu kentte, bu yıl köy ve mezralarda 100 kilometre yolun sıcak asfaltla kaplanması hedef olarak belirlendi.

Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, AA muhabirine, kentin arazi yapısı bakımından ülkenin en zor coğrafyalarından biri olduğunu söyledi.

Kentin yüzde 90'ının dağlarla kaplı olduğunu belirten Çelik, "Ulaşım akslarını iyileştirebilmenin en önemli yolu da yolları bitümlü sıcak asfalt (BSK) karışımı diye tabir ettiğimiz standartlara kavuşturmak. Bunun gerçekleştirilmesi için elimizde ekipmanlar yoktu. Bunun en temel unsuru BSK üretimi yapacak plent. Bunun alt unsuru da malzeme ocağı dediğimiz konkasör. Geldiğimizden beri bunu faal hale getirmeyi amaçlıyorduk. Çok şükür geçen sene ağustos itibarıyla plentimizi aktif hale getirdik, çalışmaya başladık." diye konuştu.

Bu yıl şubat itibarıyla da konkasörün çalışmaya başladığını anlatan Çelik, İl Özel İdaresi bünyesinde finişer ve silindir gibi asfalt ekipmanlarını satın aldıklarını, ikinci finişeri de almak üzere olduklarını ifade etti.

"Bu yılki hedefimiz 100 kilometre"

Daha önce köy yollarında yapılan sathi kaplama işleminden vazgeçtiklerini vurgulayan Çelik, şunları kaydetti:

"Sathi kaplamayla çok fazla alan asfaltlayabiliyorsunuz. Geçici bir süreyle bunu sağlayabiliyorsunuz ama kalıcılığı çok zor çünkü bölgede kış ve coğrafi şartlar çok çetin. Onun için BSK çalışmamızı başlattık. Geçen sene yaklaşık 70 kilometre sıcak karışım asfalt çalışmasını gerçekleştirdik. Bu yılki hedefimiz 100 kilometre. Bu çerçevede İl Özel İdaremiz olarak 5 yılda 145 köyümüzün ve 500'e yakın mezramızın yolunu sıcak karışım asfaltla buluşmasını sağlamak için bir plan ortaya koyduk. Bu perspektifle ilk önce nüfusu çok yoğun olan köylerden başlayarak nüfusu gelişme ihtimali olan köylerimize doğru bir planlamayla bütün köylerimizi BSK seviyesindeki sıcak asfalt diye tabir edilen asfaltla buluşturacağız. Bunu önemsiyoruz. Bütün gücümüzle buna yöneldik."

Kaynak: AA

Yerel Yönetim, hakkari, Ekonomi, Güncel, Ulaşım, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 100 Kilometre Asfalt Hedefi - Son Dakika

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