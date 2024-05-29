Hakkari'de 2 odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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Hakkari'de 2 odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın söndürüldü

Hakkari\'de 2 odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın söndürüldü

Hakkari-Van kara yolundaki Kırıkdağ köyünde yan yana olan 2 odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın itfaiye ekipleri tarafından kontrol altına alındı. Yangında odunluklar, tandır evi ve depo kullanılamaz hale geldi.

29.05.2024 12:57
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Hakkari'de 2 odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın ekiplerce söndürüldü.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Hakkari- Van kara yolundaki Kırıkdağ köyünde yan yana olan 2 odunluk, tandır evi ve depoda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Haber verilmesi üzerine köye yönlendirilen itfaiye ekipleri, uzun uğraşlar sonucu 4 bölümdeki yangını, evlere sıçramadan kontrol altına aldı.

Yangında odunluklar, tandır evi ve depo kullanılamaz hale geldi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de 2 odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de 2 odunluk, tandır evi ve depoda çıkan yangın söndürüldü - Son Dakika
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