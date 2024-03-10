Hakkari'de 73 köy ve 118 mezra yolu kardan ulaşıma kapandı
HAKKARİ - Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 73 köy ve 118 mezra yolu ulaşıma kapandı.
Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, bugün sabah saatleri itibarıyla 73 köy ve 118 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtilerek, yolların yeniden açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.
Öte yandan, Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk bölgelerinde yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.
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