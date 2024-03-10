Hakkari'de 73 köy ve 118 mezra yolu kardan ulaşıma kapandı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de 73 köy ve 118 mezra yolu kardan ulaşıma kapandı

Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 73 köy ve 118 mezra yolu ulaşıma kapandı. Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor.

10.03.2024 19:12  Güncelleme: 19:14
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de 73 köy ve 118 mezra yolu kardan ulaşıma kapandı

HAKKARİ - Hakkari il merkezi ve ilçelerinde etkili olan kar yağışı nedeniyle 73 köy ve 118 mezra yolu ulaşıma kapandı.

Bölgede etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Hakkari İl Özel İdaresinden yapılan açıklamada, bugün sabah saatleri itibarıyla 73 köy ve 118 mezra yolunun ulaşıma kapalı olduğu belirtilerek, yolların yeniden açılması için çalışmaların devam ettiği bildirildi.

Öte yandan, Karayolları ve belediye ekipleri de sorumluluk bölgelerinde yolları açmak için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak: İHA

Hakkari, Ulaşım, Hava Durumu, Yaşam, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de 73 köy ve 118 mezra yolu kardan ulaşıma kapandı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

  • Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı
    20:09 Gümüşhane'de otomobilin çarptığı çocuk yaralandı

    Gümüşhane'nin Merkez Özcan Mahallesi'nde H.S. yönetimindeki bir otomobil, 10 yaşındaki E.A.Ö'ye çarptı. Kazada yaralanan çocuk, 112 Acil Servis ekiplerince Gümüşhane Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralı çocuğun durumu iyi.

  • Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı
    20:07 Osmaniye'de silahlı kavga: 1 ölü, 2 yaralı

    Osmaniye'nin Düziçi ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı. İbrahim P. tarafından diğer 3 kişiye av tüfeğiyle ateş açıldı. Yaralılardan Okan O. tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kaçan İbrahim P. ise jandarma tarafından yakalandı.

  • Trabzon'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı
    20:05 Trabzon'da hafif ticari araç şarampole devrildi: 1 ölü, 1 yaralı

    Trabzon'un Ortahisar ilçesine bağlı Çağlayan Mahallesi'nde meydana gelen kazada, Remzi Reis yönetimindeki hafif ticari araç şarampole devrildi. Kazada Selma Reis hayatını kaybederken, sürücü ise yaralandı ve tedavi altına alındı.

  • Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti
    20:01 Elazığ'da otomobilin bariyerlere çarptığı kazada sürücü hayatını kaybetti

    Elazığ-Bingöl kara yolunda meydana gelen kazada, A.Y'nin kullandığı otomobil kontrolden çıkarak bariyerlere çarptı. Kazada sürücü hayatını kaybetti. Olay yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yapılan kontrolde sürücünün hayatını kaybettiği tespit edildi ve cenazesi Fırat Üniversitesi Hastanesi morguna kaldırıldı.


19:43 İsrail, Lübnan’a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor İsrail, Lübnan'a yönelik kara saldırısı için hazırlık yapıyor
18:53 Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti Şatafatlı düğünü büyük yankı uyandıran AK Parti Gaziantep İl Başkanı Murat Çetin görevinden istifa etti
18:23 Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan İmamoğlu’na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan İmamoğlu'na sert salvo: Bizim yaptıklarımıza sahip çıkıyor
17:38 Canlı anlatım Mücadelede tek gol var Canlı anlatım! Mücadelede tek gol var
16:29 Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım Eşi ve oğlunu öldürüp tarlaya gömen emekli polisten korkunç itiraf: Araç çamura saplanınca cesetleri satırla parçaladım
19:36 Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu’na küfürlü tezahürat Fenerbahçe tribünlerinden Emre Belözoğlu'na küfürlü tezahürat
17:54 Trabzonspor, Batshuayi’yi transfer etmek istiyor Trabzonspor, Batshuayi'yi transfer etmek istiyor
17:52 Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı Cumhurbaşkanı Erdoğan, Bakırköy-Kirazlı metrosu açılış sürüşünü yaptı
17:06 Antalya’da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi Antalya'da 4,7 büyüklüğünde deprem meydana geldi
17:02 Bu halini unutun Merih Demiral’ın yeni tarzını görenler tanıyamadı Bu halini unutun! Merih Demiral'ın yeni tarzını görenler tanıyamadı
16:19 Cumhur İttifakı adayından CHP’li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun Cumhur İttifakı adayından CHP'li adaya skandal tepki: Kızım az kendine gel, önüne gelene sarılıyorsun
16:02 Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı Emekli polisin aile katliamında korkunç ayrıntılar ortaya çıktı
15:59 Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok Erbakan hükümetin ekonomi politikalarını eleştirdi: Hep aynı hikayeler, enflasyonun düşeceği falan yok
15:19 İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı İsrail saldırılarında can veren Filistinliler eşek arabalarıyla taşındı
14:35 Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var Erdoğan, İzmir mitingine katılan kişi sayısını açıkladı: Emniyetten bilgi aldım, alanda 100 bin kişi var
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.03.2024 20:12:24. #1.12#
SON DAKİKA: Hakkari'de 73 köy ve 118 mezra yolu kardan ulaşıma kapandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement