Hakkari\'de Arı Kovanlarını Kontrol Eden Adam 300 Metrelik Uçurumdan Düştü

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HAKKARİ'de arı kovanlarını kontrol etmeye giden Piro Özek (50) dengesini kaybedip, 300 metrelik uçurumdan düşerek yaşamını yitirdi. Özek'in cansız bedeni, ekiplerin 5 saatlik çalışmasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.

Olay, saat 17.00 sıralarında Sümbül Mahallesi'ndeki kent ormanında meydana geldi. İddiaya göre, kent ormanında arı kovanlarını kontrol etmeye giden Piro Özek, eve dönmedi. Özek'in durumdan şüphelenen ailesi, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye polis, AFAD, UMKE, jandarma, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin başlattığı çalışma sonucu Özek'in dengesini kaybederek 300 metrelik uçurumdan düşüp, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Özek'in cansız bedeni, ekiplerin yaptığı 5 saatlik çalışma sonucunda düştüğü yerden çıkarıldı. Piro Özek'in cesedi, Hakkari Devlet Hastanesi'nin morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.