Hakkari\'de Aşure İkramı

Kültür ve Turizm Bakanlığı Vakıflar Genel Müdürlüğünce Hakkari'de vatandaşlara aşure ikram edildi.

Bitlis Vakıflar Bölge Müdürlüğü koordinesinde, Merkez Ulu Cami'de cuma namazının ardından program düzenlendi.

Muharrem ayı dolayısıyla düzenlenen etkinlikte, kent sakinlerine aşure dağıtıldı.

Vatandaşlar da ikramdan dolayı emeği geçenlere teşekkür etti.