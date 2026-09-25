Hakkari'de besiciler kışlık yem hazırlığında otları patozdan geçirip depoluyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de besiciler kışlık yem hazırlığında otları patozdan geçirip depoluyor

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari\'de besiciler kışlık yem hazırlığında otları patozdan geçirip depoluyor
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de besiciler, kışın ahırlarda yaklaşık 5 ay kalacak hayvanlarının yem ihtiyacı için otları imeceyle biçip patozdan geçirerek saman yapıyor. Hazırlanan yemler torbalara doldurulup ahır yakınında depolanırken, aileler dayanışma kültürünü de yaşatıyor.

Hakkari'de, kış mevsiminde ahırlarda besleyecekleri hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak isteyen çiftçiler, yaz boyunca biçtikleri otları imece usulüyle toplayıp saman haline getirerek zorlu kışa hazırlanıyor.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu köy ve kırsal mahallelerde yaşayan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Yazın tarlalarda otları tırpan ve biçerdöverlerle biçen çiftçiler, güneşte kuruttukları otları balya haline getirdikten sonra belirlenen alanlara taşıyarak istifliyor.

Bu zorlu çalışmayı köy ve kırsal mahallelerde imece usulüyle sürdüren aileler, birbirlerine destek olarak kış hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Durankaya beldesinin Yeni Mahalle ile Geçitli köyündeki hayvan yetiştiricileri de yaklaşık 5 ay boyunca ahırlarda kalacak hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için şu sıralar hummalı bir çalışma yürütüyor.

Yazın biçtikleri otların bir kısmını patozdan geçirerek saman haline getiren besiciler, hazırladıkları yemleri torbalara doldurup ahırlarının yakınındaki alanlarda depoluyor.

Kış hazırlıklarını imece usulüyle sürdüren çiftçiler hem iş yükünü paylaşarak çalışmalarını kolaylaştırıyor hem de köylerdeki dayanışma kültürünü yaşatıyor.

"Bütün işleri yardımlaşarak yapıyoruz"

Geçitli köyündeki çiftçilerden İsmail Güldal, AA muhabirine, geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını söyledi.

Yazın el birliğiyle biçtikleri otları patozdan geçirdiklerini belirten Güldal, şunları kaydetti:

"Şu an patoz işlemi var. Köy sakinleri birbirlerine destek veriyor. Bir kişinin yapabileceği iş değil. Bütün işleri yardımlaşarak yapıyoruz. İttifak sadece köy için değil herkes için önemlidir. Bu, zor bir iştir. Eskiden daha da zordu. Teknoloji geliştikçe işler de kolaylaşıyor. Patoz olmazsa işimiz zor olurdu. Yaşadığımız bölge çok kar alan bir bölgedir. Hazırlıklara mayısta başlıyoruz. Bağ bahçe işleri yapıyoruz, ot biçiyoruz. Sonra patoz işini yapıyoruz, samanı torbalara dolduruyoruz. Kış burada çok çetin geçiyor. Biz de bu işleri yapmak zorundayız."

"Bu ayda çok emek sarf ediyoruz"

Ramazan Güldal da köydeki işlerin zorlu olduğunu dile getirerek, "Bugün 10 kişi dayıma yardım ediyoruz. Herkes birbirine yardım ediyor. Güzel bir dayanışma örneği. Kış zorlu geçiyor. Kış için bu hazırlıkları yapmazsak olmaz. Bu ayda çok emek sarf ediyoruz. Kış koşullarında bu işleri yapmak imkansız." dedi.

Hayrettin Alper ise patoza ot atma işlemi yaptığını anlatarak, "İşimiz zor. Otu dağdan getirip burada topluyoruz. Sonra patozdan geçiriyoruz. Çuvallara doldurup kışın da hayvanlara veriyoruz. Yaz boyunca kış hazırlığı yapıyoruz. Kışın daha zor geçiyor." diye konuştu.

Yeni Mahalle'de yaşayan Sait Deniz de saman dolu torbaları taşıdıklarını, havalar iyice soğumadan kış hazırlıklarını tamamlamaya çalıştıklarını dile getirdi.

Kaynak: AA
DurankayaHakkariGeçitliGüncelYaşamSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan New York’ta Türk pastanesine ziyaret
Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı Taraftara ücretsiz olacak Türkiye-Fransa maçı öncesi resmen açıklandı! Taraftara ücretsiz olacak
Havalimanında gözaltına alınıp mahkemeye götürüldü Ümit Boyner’in oğlunun savunması ortaya çıktı Havalimanında gözaltına alınıp mahkemeye götürüldü! Ümit Boyner'in oğlunun savunması ortaya çıktı
Gıda sepeti 5 yılda 23 katını aştı: Yıllık artış yüzde 52,3’e ulaştı Gıda sepeti 5 yılda 23 katını aştı: Yıllık artış yüzde 52,3'e ulaştı
Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı Arda Güler’e bıraktı Hakan Çalhanoğlu 10 numarayı Arda Güler'e bıraktı
İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu İmar yolsuzluğunun merkezindeki ismin lüks arabalarına ve villasına el konuldu
12:38
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
Muhsin Yazıcıoğlu soruşturmasının seyrini değiştirecek telsiz konuşması
11:57
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Pepsi ve Coca Cola yöneticilerine zor soru
10:44
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun Kendilerine butik otel bile almışlar
5 yıldızlı otelde çalışanlardan 1 milyon dolarlık vurgun! Kendilerine butik otel bile almışlar
10:43
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
77 yaşındaki eşini parçalara ayırıp çöp kutularına atan kadına ağırlaştırılmış müebbet
10:40
Netanyahu konuşurken salon boşaldı İsrail heyeti isim peşine düştü
Netanyahu konuşurken salon boşaldı! İsrail heyeti isim peşine düştü
10:26
Katılımevim ve Birevim’in Türkiye Emlak Katılım Bankası’na devri için gerekli başvurular yapıldı
Katılımevim ve Birevim'in Türkiye Emlak Katılım Bankası'na devri için gerekli başvurular yapıldı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 25.09.2026 12:54:04. #.0.2#
SON DAKİKA: Hakkari'de besiciler kışlık yem hazırlığında otları patozdan geçirip depoluyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei