Hakkari\'de besiciler kışlık yem hazırlığında otları patozdan geçirip depoluyor

Hakkari'de, kış mevsiminde ahırlarda besleyecekleri hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak isteyen çiftçiler, yaz boyunca biçtikleri otları imece usulüyle toplayıp saman haline getirerek zorlu kışa hazırlanıyor.

Küçükbaş ve büyükbaş hayvan yetiştiriciliğinin yaygın olduğu köy ve kırsal mahallelerde yaşayan çiftçiler, hayvanlarının kışlık yem ihtiyacını karşılamak için yoğun mesai harcıyor.

Yazın tarlalarda otları tırpan ve biçerdöverlerle biçen çiftçiler, güneşte kuruttukları otları balya haline getirdikten sonra belirlenen alanlara taşıyarak istifliyor.

Bu zorlu çalışmayı köy ve kırsal mahallelerde imece usulüyle sürdüren aileler, birbirlerine destek olarak kış hazırlıklarını tamamlamaya çalışıyor.

Durankaya beldesinin Yeni Mahalle ile Geçitli köyündeki hayvan yetiştiricileri de yaklaşık 5 ay boyunca ahırlarda kalacak hayvanlarının yem ihtiyacını karşılamak için şu sıralar hummalı bir çalışma yürütüyor.

Yazın biçtikleri otların bir kısmını patozdan geçirerek saman haline getiren besiciler, hazırladıkları yemleri torbalara doldurup ahırlarının yakınındaki alanlarda depoluyor.

Kış hazırlıklarını imece usulüyle sürdüren çiftçiler hem iş yükünü paylaşarak çalışmalarını kolaylaştırıyor hem de köylerdeki dayanışma kültürünü yaşatıyor.

"Bütün işleri yardımlaşarak yapıyoruz"

Geçitli köyündeki çiftçilerden İsmail Güldal, AA muhabirine, geçimlerini hayvancılıkla sağladıklarını söyledi.

Yazın el birliğiyle biçtikleri otları patozdan geçirdiklerini belirten Güldal, şunları kaydetti:

"Şu an patoz işlemi var. Köy sakinleri birbirlerine destek veriyor. Bir kişinin yapabileceği iş değil. Bütün işleri yardımlaşarak yapıyoruz. İttifak sadece köy için değil herkes için önemlidir. Bu, zor bir iştir. Eskiden daha da zordu. Teknoloji geliştikçe işler de kolaylaşıyor. Patoz olmazsa işimiz zor olurdu. Yaşadığımız bölge çok kar alan bir bölgedir. Hazırlıklara mayısta başlıyoruz. Bağ bahçe işleri yapıyoruz, ot biçiyoruz. Sonra patoz işini yapıyoruz, samanı torbalara dolduruyoruz. Kış burada çok çetin geçiyor. Biz de bu işleri yapmak zorundayız."

"Bu ayda çok emek sarf ediyoruz"

Ramazan Güldal da köydeki işlerin zorlu olduğunu dile getirerek, "Bugün 10 kişi dayıma yardım ediyoruz. Herkes birbirine yardım ediyor. Güzel bir dayanışma örneği. Kış zorlu geçiyor. Kış için bu hazırlıkları yapmazsak olmaz. Bu ayda çok emek sarf ediyoruz. Kış koşullarında bu işleri yapmak imkansız." dedi.

Hayrettin Alper ise patoza ot atma işlemi yaptığını anlatarak, "İşimiz zor. Otu dağdan getirip burada topluyoruz. Sonra patozdan geçiriyoruz. Çuvallara doldurup kışın da hayvanlara veriyoruz. Yaz boyunca kış hazırlığı yapıyoruz. Kışın daha zor geçiyor." diye konuştu.

Yeni Mahalle'de yaşayan Sait Deniz de saman dolu torbaları taşıdıklarını, havalar iyice soğumadan kış hazırlıklarını tamamlamaya çalıştıklarını dile getirdi.