Hakkari'de Buzul Tırmanışı - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Hakkari'de Buzul Tırmanışı

Hakkari\'de Buzul Tırmanışı

Dağcılar, Hakkari'deki Uludoruk zirvesinde buzullarda tırmanış yaparak doğanın tadını çıkardı.

18.11.2024 11:48
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de bir grup dağcı ve doğasever, Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan Uludoruk'un yer aldığı Cilo Dağı'ndaki buzullarda tırmanış yaptı, yüzeyi donan göl ve şelalenin bulunduğu bölgedeki güzellikleri görme fırsatı buldu.

Kent merkezi ve Yüksekova ilçesi arasında bulunan Cennet Cehennem Vadisi, doğal güzellikleri, buzulları ve eşsiz manzarasıyla son yıllarda yerli ve yabancı turistlerin Hakkari'de en çok tercih ettiği rotalardan biri haline geldi.

Türkiye'nin en yüksek ikinci zirvesi olan 4 bin 135 rakımlı Uludoruk'un bulunduğu ve son günlerdeki yağışların ardından büyük bölümü beyaza bürünen vadi, havanın soğuduğu bugünlerde de doğa tutkunlarını ağırladı.

Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü (CİSAD), bölgedeki doğal güzelliklerin tanıtılması amacıyla etkinlik düzenledi.

Etkinliğe katılan dağcı ve doğaseverlerden oluşan grup, araçlarla vadideki yaylaya çıktıktan sonra 2 saatlik yürüyüşün ardından buzulların bulunduğu alana ulaştı.

Aralarında kadınların da bulunduğu gruptakiler, iklim değişikliği ve hava şartları nedeniyle yaşanan erime sonucu dev çatlakların oluştuğu karla kaplı buzullarda tırmanış yaptı.

Doğayla iç içe zaman geçiren, bölgenin güzelliklerini keşfetme imkanı bulan doğaseverler ve dağcılar, yüzeyi buz tutan göl ve donan şelalenin oluşturduğu manzarayı fotoğrafladı.

"Bu bölgeye bir dağ evinin yapılması gerekiyor"

Türkiye Dağcılık Federasyonu İl Temsilcisi ve CİSAD Kurucu Üyesi Naci Ertunç, AA muhabirine, bölgedeki buzulların yapısının iklim değişikliğinden dolayı farklılaştığını söyledi.

Tırmanış yapmak için bölgeye geldiklerini belirten Ertunç, şunları kaydetti:

"Son yıllarda buzullar etkili bir hava değişimine maruz kaldı. Bundan önceki yıllarda bu kütlelerin 20-30 metre yükseklikte olduğunu gözlemlemiştik. Avaspi dediğimiz buzul tabakası ciddi oranda eridi. Buz tırmanış duvarının yüksek ve biraz da tatlı meyilde olması gerekiyor. Erimeden dolayı buzların negatif konuma geldiğini gördük. Çok zorlandık ama yine de keyfini çıkardık. Burada yazın gördüğümüz şelalenin buzlu halini de görmeyi istiyorduk. Ortam muhteşem. Kış faaliyeti gerçekleştirdik. Güzel bir gün geçirdik. Bu bölgeye bir dağ evinin yapılması gerekiyor. İnşallah bundan sonraki süreçte kayak merkezinde yapılacak buz duvarında bu faaliyetimizi sürdürürüz. Akabinde dağ tırmanışı da yaparız."

"Güzel bir manzara var"

Dağcılardan Gülizar Harmancı da vadide düzenledikleri etkinliğin güzel geçtiğini dile getirdi.

Yürüyüşün ardından buz tırmanışı yaptıklarını, keyifli zaman geçirdiklerini anlatan Harmancı, "Aynı zamanda buzda iniş de yaptık. Cennet Cehennem Vadisi'ni bu mevsimde görmek muazzam bir şey. İlk defa bu mevsimde görme imkanı buldum. İnsan kendini farklı bir evrende gibi hissediyor. Ortam çok iyi. Burası dağ kayağı için çok uygun. Havanın soğumasıyla hem göl hem de şelale donmuş. Güzel bir manzara var." diye konuştu.

Fikret Özbey ise fırsat buldukça faaliyetlere katıldığını ifade ederek, "Burada tırmanış yaptık. Güzel ve eğlenceli geçti. Çok memnun kaldım. Muazzam bir yer. Daha önce 32 ülke gezdim. Bu kadar güzel bir doğanın yakınımızda olması çok güzel bir şey. Dünyanın her yerinden insanları buraya davet ediyoruz." dedi.

Nilüfer Yılmaz da buzulları bu mevsimde gördüğü için mutlu olduğunu belirterek, "Biraz zorluydu ama keyifli geçti. Kış şartları burada başlamış. Profesyonel ekiple buzullara çıktık. Buraya ilk defa çıktım. Kent merkezinde sonbahar, burada kış yaşanıyor. Çok güzel bir ortam var." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

Etkinlikler, Türkiye, hakkari, Güncel, Yaşam, Çevre, Doğa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de Buzul Tırmanışı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

12:36 Türkiye’yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi Türkiye'yi kahreden olayla ilgili Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri bakanlığı harekete geçirdi
11:10 Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı Ehliyet yenileme tarihi uzatıldı
11:06 Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı Yenidoğan çetesi davasında duruşma öncesi gerginlik çıktı
10:07 Eskişehir’de yolcu otobüsü devrildi Ölü ve yaralılar var Eskişehir'de yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var
08:17 Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis Memur ve memur emeklisine yapılacak zamla ilgili bomba kulis
20:16 Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu Mezarlıkta İki Kişi Ölü Bulundu
20:10 Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı Trump döneminden kaçmak isteyenler için 4 yıllık seyahat planı
20:08 Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti Karaciğer nakli yapan ilk Türk doktor olan Profesör Münci Kalayoğlu hayatını kaybetti
19:37 İstanbul’da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu İstanbul'da hafriyat kazısı sırasında 10 milyon yıllık deniz minaresi fosili bulundu
19:23 Türkiye’nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti Türkiye'nin ilk kadın sümeroloğu Muazzez İlmiye Çığ hayatını kaybetti
18:50 CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı CHP lideri Özel, önlük giyip lahana sattı
18:45 İsrail Cumhurbaşkanı Herzog’un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş İsrail Cumhurbaşkanı Herzog'un Azerbaycan ziyaretine Türkiye izin vermemiş
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 18.11.2024 12:49:15. #1.11#
SON DAKİKA: Hakkari'de Buzul Tırmanışı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.