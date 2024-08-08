Hakkari'de çiftçilere sebze hastalıkları ve zararlılarla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika
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Hakkari'de çiftçilere sebze hastalıkları ve zararlılarla mücadele eğitimi verildi

Hakkari'de Tarım ve Orman İl Müdürlüğü tarafından düzenlenen eğitim programında çiftçilere sebze hastalıkları ve zararlılarla mücadele konularında bilgi verildi. Eğitimlerin amacı, çiftçilerin üretimlerini artırmak ve tarımsal verimliliği yükseltmektir.

08.08.2024 19:46
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Hakkari'de üreticilere sebze hastalıkları ve zararlılarla mücadele konularında eğitim verildi.

Üzümcü köyünde düzenlenen eğitim programında konuşan Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Asım Şen, çiftçilerin bilinçli tarım uygulamalarıyla üretimlerini artırmaları için eğitimlerin hayati önem taşıdığını söyledi.

Bitki hastalıklarıyla mücadelede doğru yöntemleri öğretmeye çalıştıklarını belirten Şen, "Ürün kalitesini artıracak ve rekolteyi yükseltmeyi hedefliyoruz. Yapmayı planladığımız eğitimlerle çiftçilere sürekli destek olmayı amaçlıyoruz." dedi.

Eğitimlerin devam edeceğini belirten Şen, şunları kaydetti:

"Hakkari'nin tarımsal potansiyelini en iyi şekilde değerlendirmek için çiftçilerimizin bilinçlenmesi ve modern tarım tekniklerini öğrenmesi çok önemli. Çiftçilerimizi desteklemeye ve tarımsal verimliliği artırmaya devam edeceğiz. Daha fazla köyde benzer eğitimler düzenlemeyi planlıyoruz. Tarım ve Orman Bakanlığının çiftçilere sağladığı bu tür eğitim destekleri, bölgenin tarımsal kalkınmasına önemli katkılar sağlıyor."

Kaynak: AA

hakkari, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Hakkari'de çiftçilere sebze hastalıkları ve zararlılarla mücadele eğitimi verildi - Son Dakika

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