Hakkari'de Dağcılar Sümbül Dağı'na Zirve Tırmanışı Başlattı - Son Dakika
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Hakkari'de Dağcılar Sümbül Dağı'na Zirve Tırmanışı Başlattı

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin organize ettiği etkinlik kapsamında 3 dağcı, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı başlattı. Dağcılar, Hakkari'nin doğal güzelliklerini tanıtmak amacıyla bu etkinliği gerçekleştirmektedir.

20.06.2024 14:29
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Hakkari'de dağcılar, kentin tanıtımına katkı sunmak amacıyla 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı başlattı.

Hakkari Cilo Sat Gölleri ve Buzulları Dağcılık ve Doğa Sporları Kulübü Derneği'nin organize ettiği etkinlik kapsamında 3 dağcı, Depin mevkisinde bir araya geldi.

Burada tırmanışa başlayan dağcılardan Gıyasettin Tatlı, kentin doğal güzelliklerini tanıtmak için Sümbül Dağı'na zirve tırmanışı başlattıklarını söyledi.

Zorlu bir etkinliğin startını verdiklerini belirten Tatlı, şunları kaydetti:

"Tırmanış ve kamp için gerekli malzemeleri aldık. Etkinliğimiz yarın zirveye ulaşmamızla son bulacak. Yükümüz ağır olduğu için yürürken zorlanıyoruz. Yaklaşık 10 saatlik yürüyüşün ardından kamp alanına ulaşacağız. Çadırlarımızı kurup dinleneceğiz. Geceyi kamp alanında geçireceğiz. Sabah da zirve tırmanışını gerçekleştireceğiz."

Mazlum Tekçe ise kentin tanıtımına katkı sunmak istediklerini belirterek, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı'nın zirvesine ulaşmayı hedeflediklerini dile getirdi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Dağcılar Sümbül Dağı'na Zirve Tırmanışı Başlattı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hakkari'de Dağcılar Sümbül Dağı'na Zirve Tırmanışı Başlattı - Son Dakika
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