Hakkari'de düzenlenen 5. Kar Festivali Pinhani konseriyle sona erdi - Son Dakika
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Hakkari'de düzenlenen 5. Kar Festivali Pinhani konseriyle sona erdi

Hakkari\'de düzenlenen 5. Kar Festivali Pinhani konseriyle sona erdi

Hakkari'de Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen 5. Kar Festivali, Pinhani grubunun konseriyle sona erdi. Festivale binlerce vatandaş katıldı ve festivalde yamaç paraşütü, kayak ve meşaleli kayak gösterileri yapıldı. Pinhani grubunun sahne aldığı festivalde vatandaşlar güzel bir gün geçirdi. Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sanatçılara plaket vererek emeği geçenlere teşekkür etti ve vatandaşlarla halay çekti.

11.02.2024 18:21
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Hakkari'de Valilik ve Belediye tarafından düzenlenen "5. Kar Festivali" Pinhani grubunun konseriyle sona erdi.

Kış ve doğa turizminin geliştirilmesi amacıyla 2 bin 800 rakımı Merga Bütan Kayak Merkezi'nde düzenlenen festivale çevre il ve ilçelerden binlerce vatandaş katıldı.

İki gün boyunca renkli görüntülere sahne olan festivalde yamaç paraşütü, kayak ve meşaleli kayak gösterileri yapıldı, sportif etkinlikler gerçekleştirildi.

Müzik dinletisinin sunulduğu, vatandaşların halay çekip eğlendiği festivalde Pinhani grubu sahne aldı. Şarkılara eşlik eden vatandaşlar güzel bir gün yaşadı.

Festivale katılan vatandaşlarla sohbet eden Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, sanatçılara plaket verdi, organizasyonda emeği geçenlere teşekkür etti.

Çelik, daha sonra vatandaşlarla halay çekti.

Kaynak: AA

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