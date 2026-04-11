11.04.2026 15:36
ÖRAV tarafından Hakkari'de yapılan eğitim şenliği, 300 öğretmeni bir araya getirdi.

Öğretmen Akademisi Vakfınca (ÖRAV), Hakkari'de eğitim şenliği düzenlendi.

Vali İdris Akbıyık İlk ve Ortaokulu'nda düzenlenen "12. ÖRAV Eğitim Şenliği"ne kent genelinden yaklaşık 300 öğretmen katıldı.

Şenliğin açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, öğretmenlerin etkinliğe gösterdiği ilgiden memnun olduklarını söyledi.

Anlamlı bir buluşma için bir araya geldiklerini belirten Yılmaz, şunları kaydetti:

"Eğitim şenliğinin geleceğimize katkı sunan bir eğitim etkinliği olacağına inancım tamdır. Günümüzde düşünen, sorgulayan, iletişim kurabilen ve değişen dünyaya uyum sağlayan bireyler yetiştirmek büyük önem taşımaktadır. Biz de çocuklarımızın bu şekilde yetişmesini arzuluyoruz. Bu noktada değerli öğretmenlerimizin rolü çok büyük çünkü güçlü eğitim güçlü öğretmenlerle mümkündür."

ÖRAV Genel Müdürü Arzu Atasoy da daha önce kentte yapmayı planladıkları şenliğin bugüne nasip olduğunu ifade etti.

Kentteki öğretmenlerin bilgi paylaşımı konusunda ellerini taşın altına koyduğunu anlatan Atasoy, "'Ben de meslektaşlarım için kendi cebimdeki bilgiden, birikimden, tecrübeden bir şeyler paylaşabilirim' dediler. Meslektaşlarımıza çok teşekkür ediyorum. İyi ki geldiniz. Öğretmenler en iyi birbirlerinden öğreniyorlar, en iyi birbiriyle dayanışıyorlar." dedi.

ÖRAV eğitimcisi Songül Boybeyi ise bireylerin hayatına yön veren ve bağ kuran öğretmenlerin birer deniz yıldızları olduğunu dile getirerek, "Deniz yıldızları çarpan etkisiyle alanlarını, etkilerini daima geliştirir, genişletirler. Herkesin hayatında bir deniz yıldızı vardır." diye konuştu.

ÖRAV Hakkari il lideri eğitim müfettişi Merve Demir, şenliğin temel gayesinin eğitimin gündem olması, öğretmenlerin ilgi alanlarının desteklenmesi ve fark yaratan öğretmenlerin görünürlüğüne zemin hazırlamak olduğunu dile getirdi.

Atölyelerden de söz eden Demir, şenliğin kentte yapılmasında emeği geçenlere teşekkür etti.

Katılımcılar, etkinlik için düzenlenen sınıflarda "Robotik ve akıllı sistemler", "Eğitimde metin analizi", "Mermer ve mandala boyama", "Zeka oyunları", "Kuş evi tasarım", "Kristal takı tasarım" ve "Canva" atölyelerinde çalışma yaptı.

Kaynak: AA

