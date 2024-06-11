Hakkari\'de hayatını kaybeden polis memuru ve öğretmen eşi Antalya\'da defnedildi

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Hakkari'de, otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu ağır yaralanan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden polis memuru Cihat Yıldız ile öğretmen eşi Ayşe Koç Yıldız'ın cenazeleri, Antalya'da toprağa verildi.

Yıldız çiftinin cenazeleri, Hakkari'den Antalya'ya getirildi.

Polis memuru Yıldız için Kumluca Eski Cami'de tören düzenlendi. Törene Yıldız'ın annesi Fikriye Yıldız, babası Mustafa Yıldız ile yakınları ile Kumluca Kaymakamı Tekin Erdemir, Kumluca Belediye Başkanı Mesut Avcıoğlu katıldı.

Cenaze namazının ardından Cihat Yıldız'ın cenazesi, Karşıyaka Mahallesi Gücük Mezarlığı'na defnedildi.

Matematik öğretmeni Ayşe Koç Yıldız'ın cenazesi de Gazipaşa ilçesinde yapılan cenaze töreninin ardından toprağa verildi.

9 Haziran'da Hakkari- Çukurca kara yolundaki Olgunlar köyü yakınında otomobilin Zap Suyu'na devrilmesi sonucu polis memuru Cihat Yıldız ile eşi Ayşe Koç Yıldız ağır yaralanmış, hastaneye kaldırılan Yıldız çifti, dün hayatlarını kaybetmişti.