Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika
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Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı

Hakkari Valiliği toplantı salonunda gerçekleştirilen İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda, Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında yatırım ve hizmetler ele alındı. Çelik, kentte hayata geçirilmesi planlanan 202 projenin çalışmalarının sürdüğünü belirtti ve projelerin bir an önce tamamlanması için yatırımcı kuruluşların çalışmalarını hızlandırdığını ifade etti. Toplantıya vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri de katıldı.

19.07.2024 17:43
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Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı yapıldı.

Valilik toplantı salonunda Vali ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda yatırım ve hizmetler ele alındı.

Programda konuşan Çelik, kentte 202 projenin hayata geçirilmesi için çalışmaların sürdüğünü söyledi.

Projelerin bir an önce tamamlanması için yatırımcı kuruluşların çalışmaları hızlandırdığını belirten Çelik, projelerin maliyetleriyle ilgili bilgiler paylaştı.

İl Planlama ve Koordinasyon Müdürü Hacı Bayram Özcan'ın sunum yaptığı programa, vali yardımcıları, ilçe belediye başkanları ve kurum amirleri katıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de İl Koordinasyon Kurulu Toplantısı Yapıldı - Son Dakika

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