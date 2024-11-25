Hakkari'nin yüksek kesimlerinde etkili olan kar nedeniyle ulaşım aksadı.
Kentte geceden beri etkili olan sağanağın ardından kar yağışı başladı. Karla birlikte yüksek kesimler, beyaza büründü.
Durankaya beldesine gitmeye çalışan bazı araçlar ve Evde Sağlık Hizmetleri ekibi, karla kaplanan Şivekür Tepesi mevkisinde ilerleyemedi.
Araçlarına zincir takarak jandarma ekiplerinin desteğiyle geri dönen vatandaşlar ve sağlık ekipleri, başka güzergahtan beldeye gitti.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Kar Ulaşımı Aksattı - Son Dakika
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