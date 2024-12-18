Hakkari'de Kayalıklardan Düşme: Bir Ölü - Son Dakika
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Hakkari'de Kayalıklardan Düşme: Bir Ölü

Hakkari\'de Kayalıklardan Düşme: Bir Ölü

Hakkari'de kayalıklardan düşen Piro Özek'in cesedi, arama çalışmaları sonucunda bulundu.

18.12.2024 23:16
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Hakkari'de kayalıklardan düşen bir kişi yaşamını yitirdi.

Sümbül Mahallesi'ndeki Kent Ormanı mevkisinde arıcılıkla uğraşan Piro Özek'ten haber alamayan yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye yönlendirilen AFAD, JAK, UMKE, itfaiye ve polis ekipleri arama çalışması başlattı.

Yapılan çalışma sonucu kayalıklardan düşerek hayatını kaybettiği belirlenen Özek'in cesedi, ekiplerce bulunduğu yerden ip yardımıyla alındı.

Sedyeyle ambulansa taşınan Özek'in cenazesi, Hakkari Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Kayalıklardan Düşme: Bir Ölü - Son Dakika

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