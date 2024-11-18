Hakkari\'de Minibüs Kazası: 4 Yaralı

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HAKKARİ- Çukurca kara yolunda yağış nedeniyle kayganlaşan yolda minibüsün takla attığı kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde Çukurca ilçe merkezine yaklaşık 15 kilometre uzaklıktaki Köprülü köyü yakınlarında meydana geldi. Çukurca'dan Hakkari yönüne giden sürücüsünün kimliği henüz belirlenemeyen 27 HR 630 plakalı minibüs, yağışlı havada sürücünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu takla attı. Kazada, minibüsteki 4 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, Hakkari ve Çukurca devlet hastanelerinde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.