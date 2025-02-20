Hakkari'de Narkokapan-13 Operasyonu: 175,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika
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Hakkari'de Narkokapan-13 Operasyonu: 175,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

Hakkari\'de Narkokapan-13 Operasyonu: 175,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'da düzenlenen 'Narkokapan-13' operasyonunda toplam 175,5 kilogram esrarın ele geçirildiğini ve yabancı uyruklu iki şüphelinin yakalandığını açıkladı. 2024 yılında düzenlenen operasyonlarda toplamda 28 ton 82 kilogram esrar ele geçirildi.

20.02.2025 09:24  Güncelleme: 09:25
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İÇİŞLERİ Bakanı Ali Yerlikaya, Hakkari'de düzenlenen 'Narkokapan-13' operasyonunda 175,5 kilogram esrar ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını açıkladı.

İçişleri Bakanı Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı ile Jandarma Genel Komutanlığı Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı koordinasyonunda düzenlenen 'Narkokapan-13' operasyonunda, bir TIR'da uyuşturucu madde arama köpeği ile yapılan aramada 111,5 kilogram kubar esrar ile 64 kilogram toz esrar ele geçirildiğini, yabancı uyruklu 2 şüphelinin yakalandığını belirtti.

Bakan Yerlikaya, 2024 yılı içerisinde Jandarma Genel Komutanlığı tarafından uyuşturucuya yönelik düzenlenen operasyonlarda toplam 28 ton 82 kilogram esrar ele geçirildiğini kaydetti.

Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı, Narkotik Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı ve jandarmayı tebrik eden Yerlikaya, "Yaptığımız her bir operasyon, ele geçirdiğimiz her bir madde, geleceğimize sahip çıkma mücadelesidir. Uyuşturucuya karşı mücadelemize kararlılıkla devam ediyoruz" dedi.

Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel Hakkari'de Narkokapan-13 Operasyonu: 175,5 Kilogram Esrar Ele Geçirildi - Son Dakika

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