Hakkari Yunus Emre İlkokulunda okuma bayramı etkinliği düzenlendi.
Okulun bahçesindeki etkinlikte, okuma yazmayı öğrenen birinci sınıf öğrencileri kitap ve şiirler okudu.
Öğrencilerin dans gösterisi sunduğu programda, aileler, öğrenciler ve öğretmenler eğlenceli anlar yaşadı.
Etkinliğe, okul müdürü Harun Demir, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Okuma Bayramı Coşkusu - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?