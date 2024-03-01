Hakkari\'de polis ekipleri öğrencilere trafik eğitimi verdi

Hakkari'de polis ekipleri, kent merkezi ve Yüksekova ilçesinde öğrencilere yönelik etkinlikler gerçekleştirdi, trafik eğitimi verdi.
Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince dün, şehirler arası yolcu taşıyan araçlarda emniyet kemeri ve trafik kuralları denetimi gerçekleştirildi.
"Sıra Arkadaşım Polis Projesi" kapsamında Üzümcü Köyü İlkokuluna giden polisler, meslek tanıtımı ve kitap okuma etkinliği yaptı, "kanka polis" ile öğrencilerin güzel zaman geçirmesini sağladı.
Yüksekova ilçesinde de Papatya Anaokulu'nu ziyaret eden ekipler, "Trafik Dedektifleri Projesi" çerçevesinde 55 öğrenciye, trafik ışıkları, yaya geçidinden karşıdan karşıya geçme kuralları, emniyet kemeri kullanımı ve güvenli oyun alanları konularında bilgilendirmede bulundu.
Ekipler, 15 Temmuz Şehitleri Ortaokulu'nda bulunan 50 öğrenciye de trafik eğitimi verdi.
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Kayseri'de hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.A, polis ekipleri tarafından saklandığı adreste yakalandı. Hükümlü, adli makamlardaki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
Denizli'nin Pamukkale ilçesinde bir hastanenin bahçesinde bulunan kafeterya önünde yaşanan silahlı saldırıda ilk belirlemelere göre 2'si ağır 7 kişi yaralandı. Saldırıda kullanılan tüfeklerden çıkan saçmalar, saldırıya uğrayan kişi haricinde orada bulunan ve kafeteryanın içerisinde oturan 6 kişiye daha isabet etti. Yaralılar acil servise taşınırken, saldırganların yakalanması için polis ekipleri geniş çaplı araştırma başlattı.
Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Ankara-Diyarbakır ve Ankara-Tatvan hatlarında yemekli ve yataklı vagonlardan oluşan yeni turistik trenlerin nisan ayında seferlerine başlayacağını duyurdu. Ankara-Diyarbakır parkurunda işletilecek tren 19 Nisan'da, Ankara-Tatvan parkurunda ise 17 Nisan'da seferlerine başlayacak. Trenler, turistlere Anadolu'nun tarihi ve doğal güzelliklerini keşfetme imkanı sunacak.
Bartın'ın Gürgenpınarı Mahallesi'nde seyir halinde olan bir otomobil, yolun karşısına geçmeye çalışan Rukiye Değer isimli kadına çarptı. Kadın kaldırıldığı hastanede hayatını kaybederken, kazaya karışan araç sürücüsü gözaltına alındı.
Ankara'da düzenlenen Türkiye Karate Şampiyonası'nın açılış töreni, Keçiören'deki Taha Akgül Spor Salonu'nda gerçekleştirildi. Türkiye Karate Federasyonu Başkanı Aslan Abid Uğuz'un konuşmasında, vefat eden milli karateci Emir Buğra Gencan'ın üzüntüsü dile getirildi ve Keçiören Belediye Başkanı Turgut Altınok'a teşekkür edildi. Şampiyona, 3 Mart Pazar günü sona erecek.
Karaman Adliyesi girişinde meydana gelen olayda, M.G isimli kişi, husumetlisi olduğu iddia edilen C.V tarafından silahlı saldırıya uğradı. M.G'nin bacağından yaralandığı saldırı sonrasında ambulansla hastaneye kaldırıldı. Şüpheli C.V ise polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.
Bursa'da hakkında 88 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan bir şüpheli, evinde saklandığı bazanın altında kıskıvrak yakalandı. Bursa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanması için operasyon düzenledi. Operasyon sonucunda, hırsızlık suçlarından aranan Y.C.S. isimli şahıs evinde yakalandı. Ayrıca, uyuşturucu ticareti suçundan aranan R.K. ve M.İ. isimli şahıslar da kıskıvrak yakalandı. Aranan şahısların emniyetteki işlemleri devam ediyor.
Hatay'ın Dörtyol ilçesinde hırsızlık, kaçma, kişiyi hürriyetinden yoksun kılma ve kasten öldürme suçlarından hapis cezası bulunan A.E, polis ekipleri tarafından yakalandı. Yakalanan hükümlü, işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Eyüpsultan'da sivil toplum kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Rami Bir Nefes Parkı'nda vatandaşlar ve çocuklarla sohbet eden Yerlikaya, daha sonra Rami Sosyal Tesisleri'nde STK temsilcileriyle toplantı gerçekleştirdi. Toplantıya İstanbul Valisi, Sahil Güvenlik Marmara ve Boğazlar Bölge Komutanı, İl Jandarma Komutanı, İl Emniyet Müdürü, Eyüpsultan Kaymakamı ve Eyüpsultan Belediye Başkanı da katıldı.
İlkadım Belediye Başkanı ve Adayı Necattin Demirtaş, İlyasköy Mahallesi'nde ilk Seçim Koordinasyon Merkezi (SKM) açılışını yaptı. Demirtaş, başarılı çalışmalara imza attıklarını ve ilçenin daha iyi projelerle hak ettiği konuma geleceğini belirtti.
Cumhur İttifakı İzmir Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Hamza Dağ, seçimi kazanması halinde uygulayacağı tarım projelerini 5 ana başlık altında toplayarak düzenlenen lansmanda anlattı. Dağ, 'Çiftçilerimizin refahını artıracak ve yerel ekonomimize katkıda bulunacak projeleri hayata geçireceğiz' dedi.
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