Hakkari'de sağanak akşam kara döndü, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı beyaza büründü - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Hakkari'de sağanak akşam kara döndü, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı beyaza büründü

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari\'de sağanak akşam kara döndü, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı beyaza büründü
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Hakkari'de dün etkili olan sağanak, akşam yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı ve çevresindeki dağlar beyaza bürünürken, Sere Solan mevkisinde yola düşen kaya parçaları Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerince temizlendi.

Hakkari'de etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.

Kentte dün gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.

Yağışın ardından 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı, çevresindeki dağlar ve yüksek bölgeler beyaza büründü.

Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde ise sağanak nedeniyle dağdan koparak yola düşen kaya parçaları Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.

Kaynak: AA
Toros DağlarıHava DurumuHakkariUlaşımGüncelYaşamÇevreDoğaSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Uygulama noktasında silahlı saldırı 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı Uygulama noktasında silahlı saldırı! 1 polisimiz şehit oldu, zanlı intihara kalkıştı
20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş 20 milyar lirayla yurt dışına kaçan Nacar asgari ücretli makam şoförüymüş
Buraya kadarmış Güle güle Montella Buraya kadarmış! Güle güle Montella
Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü Yedek kulübesinde okey oynadı Milli maç öncesi şaşkına çeviren görüntü! Yedek kulübesinde okey oynadı
Suçu çok ağır Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek Suçu çok ağır! Suudi Arabistan’da göçmen işçi idam edilecek
Fatma Betül Sayan Kaya’ya bir darbe de ünlü oyuncudan Fatma Betül Sayan Kaya'ya bir darbe de ünlü oyuncudan
13:02
Mourinho’nun önünde dev sınav Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe
Mourinho'nun önünde dev sınav! Arda, Bellingham, Vinicius ve Mbappe
12:40
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu’nun son hali
66 gündür cezaevinde olan Erdal Beşikçioğlu'nun son hali
12:38
Cemil Tugay’dan ilk sözler Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
Cemil Tugay'dan ilk sözler! Salondakilere 40 yıllık AK Partili gibi hitap etti
12:25
İzmir AK Parti’ye geçti Cemil Tugay’a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
İzmir AK Parti'ye geçti! Cemil Tugay'a rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı
12:20
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fon vurgunuyla ilgili sözleri salonu ayağa kaldırdı
11:30
Polisimizi şehit eden zanlı öldü Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
Polisimizi şehit eden zanlı öldü! Emniyetteki dosyası kabarık çıktı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.10.2026 13:03:52. #7.13#
SON DAKİKA: Hakkari'de sağanak akşam kara döndü, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı beyaza büründü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei