Hakkari\'de sağanak akşam kara döndü, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı beyaza büründü

Hakkari'de sağanak akşam kara döndü, 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı beyaza büründüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hakkari'de dün etkili olan sağanak, akşam yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı. 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı ve çevresindeki dağlar beyaza bürünürken, Sere Solan mevkisinde yola düşen kaya parçaları Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerince temizlendi.
Hakkari'de etkili olan kar yağışıyla yüksek kesimler beyaza büründü.
Kentte dün gün boyunca etkili olan sağanak, akşam saatlerinde yüksek kesimlerde yerini kar yağışına bıraktı.
Yağışın ardından 3 bin 487 rakımlı Sümbül Dağı, çevresindeki dağlar ve yüksek bölgeler beyaza büründü.
Kent girişindeki Sere Solan mevkisinde ise sağanak nedeniyle dağdan koparak yola düşen kaya parçaları Karayolları 114. Şube Şefliği ekiplerinin çalışmasıyla temizlendi.
Kaynak: AA
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