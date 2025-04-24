Hakkari'de etkili olan toz taşınımı hayatı olumsuz etkiliyor.
Kentte sabah saatlerinde başlayan toz taşınımı nedeniyle puslu hava etkisini sürdürüyor.
Toz bulutu nedeniyle görüş mesafesi azaldı, hava kalitesi düştü, park halindeki araçların üzerinde toz birikti.
Zaman zaman kuvvetli rüzgarın da etkili olduğu kentte yetkililer, vatandaşları olumsuz hava koşullarına karşı dikkatli olmaları yönünde uyardı.
Son Dakika › Güncel › Hakkari'de Toz Taşınımı Hayatı Olumsuz Etkiliyor - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?