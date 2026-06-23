Hakkari'de TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi - Son Dakika
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Hakkari'de TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi

Hakkari\'de TÜBİTAK Bilim Fuarı Düzenlendi
23.06.2026 15:08
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Hakkari'de 12 okulun projeleri sergilendi, İl Milli Eğitim Müdürü bilime dikkat çekti.

Hakkari Milli Eğitim Müdürlüğünce "TÜBİTAK 4006-C Bilim Fuarı" düzenlendi.

Atatürk Anadolu Lisesi'nin bahçesindeki fuarda, 12 okulun öğrencilerinin yıl boyunca hazırladığı robotik uygulamalar, çevre, enerji, sosyal bilim, teknoloji ve yazılım tabanlı 60 proje sergilendi.

Fuarın açılışında konuşan İl Milli Eğitim Müdürü Nurettin Yılmaz, gençlerin ortaya koyduğu projelerin üretkenlik ve merak duygusunun somut göstergesi olduğunu belirterek, bilimsel düşünceyi merkeze alan, araştıran, sorgulayan ve üreten nesiller yetiştirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Stantları gezerek öğrencileri ve öğretmenleri tebrik eden davetliler, sergilenen çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Açılışa, Hakkari Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cemal Ulutaş, Hakkari Belediye Başkan Yardımcısı Hikmet Yaşar, AK Parti İl Başkan Yardımcısı Mehmet Yoldaş, Yeşilay Hakkari Şube Başkanı Merve Demir, muhtarlar, okul yöneticileri, öğretmenler, veliler ve öğrenciler katıldı.

Kaynak: AA

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