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Hakkari Kilimi ve Yöresel Yemekler Coğrafi İşaret Belgesiyle Tescillendi - Son Dakika
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Hakkari Kilimi ve Yöresel Yemekler Coğrafi İşaret Belgesiyle Tescillendi

Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Hakkari kilimi ve yöresel yemeklerinin tanıtımı yapıldı. Hakkari Ticaret ve Sanayi Odası tarafından düzenlenen tanıtım toplantısında, tescillenen kilim ve yemekler hakkında bilgi verildi. Hakkari TSO Başkanı Servet Taş, coğrafi işaretli ürünlerin kentin tanıtımına katkı sağladığını belirtti ve ilin kültürüne sahip çıkma amacıyla çalışmaların devam edeceğini söyledi.

Hakkari Kilimi ve Yöresel Yemekler Coğrafi İşaret Belgesiyle Tescillendi
12.01.2024 - 16:05,  Güncelleme: 16:15
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Türk Patent ve Marka Kurumu tarafından coğrafi işaret belgesiyle tescillenen Hakkari kilimi ve yöresel yemeklerinin tanıtımı yapıldı.

Hakkari Ticaret ve Sanayi Odasında düzenlenen tanıtım toplantısında Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Kadın Girişimciler Kurulu Doğu Anadolu Bölge Başkanı Sevda Keskin, katılımcılara, tescillenen Gayle Zengıl, Girara Huluga, Gulol, Kadesi ve Kepaye yemekleri ile Hakkari kilimi hakkında bilgi verdi.

Hakkari TSO Başkanı Servet Taş, yaptığı konuşmada, coğrafi işaretli ürünlerin kentlerin tanıtımına önemli katkı sunduğunu söyledi.

İnsanların artık otantik değeri olan ve bir hikaye taşıyan ürünleri tercih ettiğini belirten Taş, "Bu noktada, ülkemiz ve ilimiz önemli bir potansiyel barındırıyor. Coğrafi tescilli ürünler sayesinde üreticiler daha fazla kar marjı elde ederken, tüketiciler de kalitesi ve güveni kontrol altında olan ürünleri tüketiyor. Biz de ilimizin tarihine, kültürüne sahip çıkmak, yöresel yemeklerimize ve el sanatlarımıza katma değer sağlamak adına ürünlerimizin coğrafi işaretlerini almak için çalışma başlattık. İlk etapta Hakkari kiliminin ve 5 yemeğimizin coğrafi işaretini almanın gururunu yaşıyoruz." diye konuştu.

Hakkari kiliminin her biri ayrı anlam taşıyan motiflerden oluştuğunu anlatan Taş, "Kök boya ve koyun yününden elde edilen iplikle dokunan kilimlerimizin ayrı bir katma değeri bulunmaktadır. Ayrıca onay sürecinde olan ürünlerimiz de bulunmaktadır. Bundan sonraki süreçte diğer ürünlerimizin coğrafi işaretini almaya yönelik çalışmalarımıza devam edeceğiz." dedi.

Taş, ürünlerin tescil sürecinde destek sunan Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile TOBB Mesleki Eğitim Müdürü Abdullah Karataş'a teşekkür etti.

Kaynak: AA
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