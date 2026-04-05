Hakkari-Şırnak Yolu Çığ Nedeniyle Kapandı

HAKKARİ- Şırnak kara yolu düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapandı. Yolun açılması için Karayolları ekipleri çalışma başlattı.
Hakkari-Şırnak kara yolunun Sarakutra-Serbesta bölgesinde yola çığ düştü. Kara yolu, düşen çığr nedeniyle kapandı. Yolun açılması için bölgeye Karayolları ekipleri sevk edildi. Ekiplerin kapanan yolun açılması için yoğun çalışması sürüyor.
