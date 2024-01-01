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Hakkari Valisi Ali Çelik, yeni yılda görev başındaki polis ve jandarmayı ziyaret etti - Son Dakika
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Hakkari Valisi Ali Çelik, yeni yılda görev başındaki polis ve jandarmayı ziyaret etti

Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki polis ve jandarma personelini ziyaret etti. Çelik, Depin Polis Kontrol Noktası ve Bağışlı Jandarma Kontrol Noktası'ndaki güvenlik güçleriyle bir araya geldi. Personelin yeni yılını kutlayan Çelik, kentte 984 kolluk görevlisinin sahada görev başında olduğunu belirterek, vatandaşların huzurlu bir yılbaşı akşamı geçirmesini sağlayan güvenlik güçlerine teşekkür etti.

Hakkari Valisi Ali Çelik, yeni yılda görev başındaki polis ve jandarmayı ziyaret etti
01.01.2024 - 02:11,
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Hakkari Valisi ve Belediye Başkan Vekili Ali Çelik, yeni yıl dolayısıyla görev başındaki polis ve jandarma personelini ziyaret etti.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, Çelik, Depin Polis Kontrol Noktası ve Bağışlı Jandarma Kontrol Noktası'ndaki güvenlik güçleriyle bir araya geldi.

Personelin yeni yılını kutlayan Çelik, kentte 984 kolluk görevlisinin sahada görev başında olduğunu belirterek, "Şu an ilimiz başta olmak üzere, ülkemizin her yerinde görev yapan güvenlik güçlerimiz sayesinde vatandaşlarımız huzurlu bir yılbaşı akşamı geçiriyor. Rabbim ayaklarına taş değdirmesin." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA
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