Hakkari'ye 118. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında 177 doktor kadrosu tahsis edildi

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Hakkari'ye 118. Devlet Hizmet Yükümlülüğü kurası kapsamında 177 doktor kadrosunun tahsis edildiği bildirildi.

Valiliğin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, kente biri yan dal, 37'si uzman ve 139'u pratisyen doktor olmak üzere 177 doktor kadrosunun tahsis edildiği belirtildi.

Açıklamada, yeni kadro tahsislerinin hayırlı olması temennisinde bulunuldu.