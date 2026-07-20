Hakkari'ye Yeni Başsavcı Atandı - Son Dakika
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Hakkari'ye Yeni Başsavcı Atandı

Hakkari\'ye Yeni Başsavcı Atandı
20.07.2026 15:05
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HSK, Ufuk Turan'ı Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığına atadı. Turan, adalet hizmetlerini geliştireceğini belirtti.

Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) tarafından 2026 yılı Adli ve İdari Yargı Ana Kararnamesi ile Hakkari Cumhuriyet Başsavcılığı görevine atanan Ufuk Turan, görevine başladı.

Adliye personeli tarafından karşılanan Turan, tebrikleri ve hayırlı olsun dileklerini kabul etti.

Kentte görev yapacak olmanın mutluluğunu yaşadığını belirten Turan, "Kentin tüm kurumlarıyla iş birliği içinde adalet hizmetlerinin etkin ve güvenilir şekilde yürütülmesi için çalışacağız. Bu güzel şehirde görev yapacak olmaktan mutluluk duyuyor, tüm Hakkarili hemşerilerimize saygılarımı sunuyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Hakkari'ye Yeni Başsavcı Atandı - Son Dakika

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